https://ria.ru/20230101/ukraina-1842704377.html

В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 01.01.2023

В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры в Киевской области поражен в ночь на 1 января, сообщил глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T10:10

2023-01-01T10:10

2023-01-01T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Объект инфраструктуры в Киевской области поражен в ночь на 1 января, сообщил глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба. "Есть повреждения у объекта инфраструктуры", — написал Кулеба в своем телеграм-канале, уточнив, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Тип объекта и характер повреждений не сообщаются. Ранее власти Киева и области сообщали о ракетных ударах и взрывах в регионе. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842681344.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221227/infrastruktura-1841781993.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис шмыгаль, киевская область, украина, киев, вооруженные силы рф