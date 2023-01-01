https://ria.ru/20230101/ukraina-1842704377.html
В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 01.01.2023
В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры в Киевской области поражен в ночь на 1 января, сообщил глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:10
2023-01-01T10:10
2023-01-01T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
денис шмыгаль
киевская область
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Объект инфраструктуры в Киевской области поражен в ночь на 1 января, сообщил глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба. "Есть повреждения у объекта инфраструктуры", — написал Кулеба в своем телеграм-канале, уточнив, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Тип объекта и характер повреждений не сообщаются. Ранее власти Киева и области сообщали о ракетных ударах и взрывах в регионе. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842681344.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221227/infrastruktura-1841781993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир зеленский, денис шмыгаль, киевская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Киевская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
10:10 01.01.2023 (обновлено: 13:05 01.01.2023)
В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава киевской обладминистрации Кулеба сообщил о повреждении объекта инфраструктуры