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В США признали тяжелую правду об украинском конфликте - РИА Новости, 01.01.2023
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В США признали тяжелую правду об украинском конфликте
В США признали тяжелую правду об украинском конфликте - РИА Новости, 01.01.2023
В США признали тяжелую правду об украинском конфликте
Сценария победы Киева в украинском конфликте не существует, поскольку ВСУ неспособны противостоять российской армии из-за нехватки необходимых военных ресурсов, РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:59
2023-01-01T14:50
украина
сша
москва
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Сценария победы Киева в украинском конфликте не существует, поскольку ВСУ неспособны противостоять российской армии из-за нехватки необходимых военных ресурсов, пишет в статье для издания 19FortyFive американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.Бывший военный представил несколько вариантов развития событий в 2023 году, но ни в одном из них, по его мнению, Украина не добьется победы.Обозреватель подчеркнул, что главный приоритет США — избежать вовлечения в конфликт в качестве непосредственного участника, независимо от того, как будет развиваться ситуация."Вооруженные силы США не должны быть втянуты в крупную войну, если нет прямой или непосредственной угрозы нашей национальной безопасности или безопасности союзника по договору. Только если конгресс официально санкционирует это или объявит войну. Разрешение втянуть наши Вооруженные силы в войну против России, когда мы не подверглись прямому нападению, нарушит первый оплот хорошей внешней политики и поставит под угрозу второй и третий: наши Вооруженные силы будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а наша экономика окажется под серьезной угрозой", — заявил Дэвис.До тех пор пока США не позволят втянуть себя в прямой конфликт с Москвой, американская национальная и экономическая безопасность будет сохранена независимо от того, как события на Украине в конечном итоге завершатся, заключил он.После начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.
https://ria.ru/20221231/makron-1842675213.html
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украина, сша, москва, вооруженные силы украины, в мире
Украина, США, Москва, Вооруженные силы Украины, В мире
09:59 01.01.2023 (обновлено: 14:50 01.01.2023)
 
В США признали тяжелую правду об украинском конфликте

Подполковник США Дэвис: нет ни одного сценария победы Украины в конфликте с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Сценария победы Киева в украинском конфликте не существует, поскольку ВСУ неспособны противостоять российской армии из-за нехватки необходимых военных ресурсов, пишет в статье для издания 19FortyFive американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
Бывший военный представил несколько вариантов развития событий в 2023 году, но ни в одном из них, по его мнению, Украина не добьется победы.
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"Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии. Военная реальность такова, что ВСУ не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции достаточной мощности, чтобы вытеснить сотни тысяч российских войск с Украины", — говорится в материале.

Обозреватель подчеркнул, что главный приоритет США — избежать вовлечения в конфликт в качестве непосредственного участника, независимо от того, как будет развиваться ситуация.
"Вооруженные силы США не должны быть втянуты в крупную войну, если нет прямой или непосредственной угрозы нашей национальной безопасности или безопасности союзника по договору. Только если конгресс официально санкционирует это или объявит войну. Разрешение втянуть наши Вооруженные силы в войну против России, когда мы не подверглись прямому нападению, нарушит первый оплот хорошей внешней политики и поставит под угрозу второй и третий: наши Вооруженные силы будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а наша экономика окажется под серьезной угрозой", — заявил Дэвис.
До тех пор пока США не позволят втянуть себя в прямой конфликт с Москвой, американская национальная и экономическая безопасность будет сохранена независимо от того, как события на Украине в конечном итоге завершатся, заключил он.
После начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.
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