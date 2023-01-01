https://ria.ru/20230101/ukraina-1842703620.html

В США признали тяжелую правду об украинском конфликте

В США признали тяжелую правду об украинском конфликте - РИА Новости, 01.01.2023

В США признали тяжелую правду об украинском конфликте

Сценария победы Киева в украинском конфликте не существует, поскольку ВСУ неспособны противостоять российской армии из-за нехватки необходимых военных ресурсов, РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T09:59

2023-01-01T09:59

2023-01-01T14:50

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Сценария победы Киева в украинском конфликте не существует, поскольку ВСУ неспособны противостоять российской армии из-за нехватки необходимых военных ресурсов, пишет в статье для издания 19FortyFive американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.Бывший военный представил несколько вариантов развития событий в 2023 году, но ни в одном из них, по его мнению, Украина не добьется победы.Обозреватель подчеркнул, что главный приоритет США — избежать вовлечения в конфликт в качестве непосредственного участника, независимо от того, как будет развиваться ситуация."Вооруженные силы США не должны быть втянуты в крупную войну, если нет прямой или непосредственной угрозы нашей национальной безопасности или безопасности союзника по договору. Только если конгресс официально санкционирует это или объявит войну. Разрешение втянуть наши Вооруженные силы в войну против России, когда мы не подверглись прямому нападению, нарушит первый оплот хорошей внешней политики и поставит под угрозу второй и третий: наши Вооруженные силы будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а наша экономика окажется под серьезной угрозой", — заявил Дэвис.До тех пор пока США не позволят втянуть себя в прямой конфликт с Москвой, американская национальная и экономическая безопасность будет сохранена независимо от того, как события на Украине в конечном итоге завершатся, заключил он.После начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.

https://ria.ru/20221231/makron-1842675213.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221231/sunak-1842645789.html

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украина, сша, москва, вооруженные силы украины, в мире