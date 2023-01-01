09:59 01.01.2023 (обновлено: 14:50 01.01.2023)
В США признали тяжелую правду об украинском конфликте
Подполковник США Дэвис: нет ни одного сценария победы Украины в конфликте с Россией
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Сценария победы Киева в украинском конфликте не существует, поскольку ВСУ неспособны противостоять российской армии из-за нехватки необходимых военных ресурсов, пишет в статье для издания 19FortyFive американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
Бывший военный представил несколько вариантов развития событий в 2023 году, но ни в одном из них, по его мнению, Украина не добьется победы.
31 декабря 2022, 23:03Специальная военная операция на УкраинеМакрон пообещал поддерживать Украину "до победы"
"Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии. Военная реальность такова, что ВСУ не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции достаточной мощности, чтобы вытеснить сотни тысяч российских войск с Украины", — говорится в материале.
Обозреватель подчеркнул, что главный приоритет США — избежать вовлечения в конфликт в качестве непосредственного участника, независимо от того, как будет развиваться ситуация.
"Вооруженные силы США не должны быть втянуты в крупную войну, если нет прямой или непосредственной угрозы нашей национальной безопасности или безопасности союзника по договору. Только если конгресс официально санкционирует это или объявит войну. Разрешение втянуть наши Вооруженные силы в войну против России, когда мы не подверглись прямому нападению, нарушит первый оплот хорошей внешней политики и поставит под угрозу второй и третий: наши Вооруженные силы будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а наша экономика окажется под серьезной угрозой", — заявил Дэвис.
До тех пор пока США не позволят втянуть себя в прямой конфликт с Москвой, американская национальная и экономическая безопасность будет сохранена независимо от того, как события на Украине в конечном итоге завершатся, заключил он.
После начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.
31 декабря 2022, 16:17В мире"Больше денег Украине?" Британцев возмутила новогодняя речь Сунака