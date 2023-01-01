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На Украине объявили масштабную воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842681344.html
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2023
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T02:07
2023-01-01T02:07
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
кировоградская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Ранее 1 января воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областях Украины, а также в Киеве и области. Все онлайн-карта министерства цифровой трансформации отмечена красным. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221231/opros-1842653333.html
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украина
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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, кировоградская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Кировоградская область, Киев, Вооруженные силы РФ
02:07 01.01.2023
 
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Ранее 1 января воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областях Украины, а также в Киеве и области.
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Все онлайн-карта министерства цифровой трансформации отмечена красным.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКировоградская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
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