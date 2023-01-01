https://ria.ru/20230101/ukraina-1842681344.html

На Украине объявили масштабную воздушную тревогу

На Украине объявили масштабную воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2023

На Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T02:07

2023-01-01T02:07

2023-01-01T02:07

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

кировоградская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Ранее 1 января воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областях Украины, а также в Киеве и области. Все онлайн-карта министерства цифровой трансформации отмечена красным. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221231/opros-1842653333.html

https://ria.ru/20230101/obstrel-1842678714.html

украина

кировоградская область

киев

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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, кировоградская область, киев, вооруженные силы рф