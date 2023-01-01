https://ria.ru/20230101/ukraina-1842681344.html
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2023
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T02:07
2023-01-01T02:07
2023-01-01T02:07
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
кировоградская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Ранее 1 января воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областях Украины, а также в Киеве и области. Все онлайн-карта министерства цифровой трансформации отмечена красным. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221231/opros-1842653333.html
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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, кировоградская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Кировоградская область, Киев, Вооруженные силы РФ
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу