https://ria.ru/20230101/ugroza-1842723911.html

Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны

Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны - РИА Новости, 01.01.2023

Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны

Отношения между странами за последние десять лет регрессировали, на фоне атмосферы взаимного недоверия есть угроза полномасштабной войны, при этом "оружейный... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T13:26

2023-01-01T13:26

2023-01-01T13:26

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московская область (подмосковье)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785174093_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_37148c36de488038c3fee7909b3b8614.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Отношения между странами за последние десять лет регрессировали, на фоне атмосферы взаимного недоверия есть угроза полномасштабной войны, при этом "оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию человечества", заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово Московской области. По его словам, многое сильно изменилось на последние 10 лет. "Мы сегодня находимся в тяжелейшей атмосфере взаимного недоверия между странами, это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны. Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что никогда человечество не обладало "такими страшными средствами уничтожения", что сейчас накоплено в арсеналах. "А если этот оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию рода человеческого, разве не возрастает угроза использования этого оружия? Все это свидетельствует о том, что научное развитие человеческой цивилизации не могут обеспечить ни счастье, ни безопасность человека", - подчеркнул предстоятель Русской церкви. По его словам, человеческое счастье не может обеспечить ни одна придуманная человеком философия, "но есть, что мы имеем, что проистекает от Бога, неограниченного в своих возможностях – это его слово, его закон, который только и может спасти человека и весь человеческий род", а "если по этом закону люди жить перестанут, тогда и наступит погибель, потому что такое общество и такая личность нежизнеспособны". Вместе с тем патриарх отметил, что "общего духовного и нравственного прогресса в масштабах человечества также не существует" и такой прогресс "реализуется только в рамках отдельной человеческой личности – и сегодня и десять тысяч лет назад". "Если человек соотносит Закон Божий со своей жизнью <…>, способен (в соответствии с ним – ред.) изменить свою жизнь, если таких людей становится множество – вот тогда и обеспечивается подлинная безопасность человека, общества, государства и всей планеты", - отметил патриарх Кирилл. "Мы молимся сегодня о мире, чтобы Господь предотвратил всякое губительное развитие международных отношений, которые достигли сегодня опаснейшей черты. Мы молимся о том, чтобы не было войны, чтобы снова возобладал здравый смысл и люди, имеющие разные политические взгляды и убеждения, могли бы найти общую основу для мирной и справедливой жизни. И эту молитву мы должны сопровождать стремлением жить по Божиим заповедям. Ведь если верующие не будут жить по заповедям, что требовать от того нерелигиозного мира, в руках которого страшное оружие? Мир спасает каждый из нас своей верой, благочестием, любовью - это те ценности, которые не исчезают, но усиливаются, когда другие люди приобщаются этим ценностям", - заключил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20221231/post-1842653087.html

https://ria.ru/20221223/patriarkh-1840844679.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

патриарх кирилл (владимир гундяев), московская область (подмосковье), религия