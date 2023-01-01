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Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны - РИА Новости, 01.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230101/ugroza-1842723911.html
Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны
Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны - РИА Новости, 01.01.2023
Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны
Отношения между странами за последние десять лет регрессировали, на фоне атмосферы взаимного недоверия есть угроза полномасштабной войны, при этом "оружейный... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:26
2023-01-01T13:26
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московская область (подмосковье)
религия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Отношения между странами за последние десять лет регрессировали, на фоне атмосферы взаимного недоверия есть угроза полномасштабной войны, при этом "оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию человечества", заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово Московской области. По его словам, многое сильно изменилось на последние 10 лет. "Мы сегодня находимся в тяжелейшей атмосфере взаимного недоверия между странами, это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны. Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что никогда человечество не обладало "такими страшными средствами уничтожения", что сейчас накоплено в арсеналах. "А если этот оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию рода человеческого, разве не возрастает угроза использования этого оружия? Все это свидетельствует о том, что научное развитие человеческой цивилизации не могут обеспечить ни счастье, ни безопасность человека", - подчеркнул предстоятель Русской церкви. По его словам, человеческое счастье не может обеспечить ни одна придуманная человеком философия, "но есть, что мы имеем, что проистекает от Бога, неограниченного в своих возможностях – это его слово, его закон, который только и может спасти человека и весь человеческий род", а "если по этом закону люди жить перестанут, тогда и наступит погибель, потому что такое общество и такая личность нежизнеспособны". Вместе с тем патриарх отметил, что "общего духовного и нравственного прогресса в масштабах человечества также не существует" и такой прогресс "реализуется только в рамках отдельной человеческой личности – и сегодня и десять тысяч лет назад". "Если человек соотносит Закон Божий со своей жизнью &lt;…&gt;, способен (в соответствии с ним – ред.) изменить свою жизнь, если таких людей становится множество – вот тогда и обеспечивается подлинная безопасность человека, общества, государства и всей планеты", - отметил патриарх Кирилл. "Мы молимся сегодня о мире, чтобы Господь предотвратил всякое губительное развитие международных отношений, которые достигли сегодня опаснейшей черты. Мы молимся о том, чтобы не было войны, чтобы снова возобладал здравый смысл и люди, имеющие разные политические взгляды и убеждения, могли бы найти общую основу для мирной и справедливой жизни. И эту молитву мы должны сопровождать стремлением жить по Божиим заповедям. Ведь если верующие не будут жить по заповедям, что требовать от того нерелигиозного мира, в руках которого страшное оружие? Мир спасает каждый из нас своей верой, благочестием, любовью - это те ценности, которые не исчезают, но усиливаются, когда другие люди приобщаются этим ценностям", - заключил предстоятель Русской церкви.
https://ria.ru/20221231/post-1842653087.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), московская область (подмосковье), религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московская область (Подмосковье), Религия
13:26 01.01.2023
 
Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны

Патриарх Кирилл: из-за недоверия между странами возникает угроза крупномасштабной войны

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Отношения между странами за последние десять лет регрессировали, на фоне атмосферы взаимного недоверия есть угроза полномасштабной войны, при этом "оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию человечества", заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово Московской области.
По его словам, многое сильно изменилось на последние 10 лет. "Мы сегодня находимся в тяжелейшей атмосфере взаимного недоверия между странами, это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны. Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что никогда человечество не обладало "такими страшными средствами уничтожения", что сейчас накоплено в арсеналах.
"А если этот оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию рода человеческого, разве не возрастает угроза использования этого оружия? Все это свидетельствует о том, что научное развитие человеческой цивилизации не могут обеспечить ни счастье, ни безопасность человека", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.
Силуэты Спасо-Преображенского кафедрального собора - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 17:31Религия
Священник рассказал о главной проблеме Нового года для верующих
По его словам, человеческое счастье не может обеспечить ни одна придуманная человеком философия, "но есть, что мы имеем, что проистекает от Бога, неограниченного в своих возможностях – это его слово, его закон, который только и может спасти человека и весь человеческий род", а "если по этом закону люди жить перестанут, тогда и наступит погибель, потому что такое общество и такая личность нежизнеспособны".
Вместе с тем патриарх отметил, что "общего духовного и нравственного прогресса в масштабах человечества также не существует" и такой прогресс "реализуется только в рамках отдельной человеческой личности – и сегодня и десять тысяч лет назад".
"Если человек соотносит Закон Божий со своей жизнью <…>, способен (в соответствии с ним – ред.) изменить свою жизнь, если таких людей становится множество – вот тогда и обеспечивается подлинная безопасность человека, общества, государства и всей планеты", - отметил патриарх Кирилл.
"Мы молимся сегодня о мире, чтобы Господь предотвратил всякое губительное развитие международных отношений, которые достигли сегодня опаснейшей черты. Мы молимся о том, чтобы не было войны, чтобы снова возобладал здравый смысл и люди, имеющие разные политические взгляды и убеждения, могли бы найти общую основу для мирной и справедливой жизни. И эту молитву мы должны сопровождать стремлением жить по Божиим заповедям. Ведь если верующие не будут жить по заповедям, что требовать от того нерелигиозного мира, в руках которого страшное оружие? Мир спасает каждый из нас своей верой, благочестием, любовью - это те ценности, которые не исчезают, но усиливаются, когда другие люди приобщаются этим ценностям", - заключил предстоятель Русской церкви.
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23 декабря 2022, 14:33Религия
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