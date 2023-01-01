https://ria.ru/20230101/turtsiya-1842729835.html

Министр обороны Турции обвинил Грецию в нагнетании напряженности в регионе

Министр обороны Турции обвинил Грецию в нагнетании напряженности в регионе - РИА Новости, 01.01.2023

Министр обороны Турции обвинил Грецию в нагнетании напряженности в регионе

Афины по-прежнему устраивают провокации, направленные на эскалацию напряженности в регионе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:35

2023-01-01T14:35

2023-01-01T15:10

в мире

хулуси акар

мевлют чавушоглу

турция

греция

эгейское море

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АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Афины по-прежнему устраивают провокации, направленные на эскалацию напряженности в регионе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит телеканал TRT Haber.Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предостерег Афины от расширения своих территориальных вод в Эгейском море. По его словам, в последние дни греческая пресса пишет о планах властей расширить воды до 12 миль вокруг Крита. Чавушоглу отметил, что Анкара не допустит подобных действий со стороны Афин. Он подчеркнул, имея в виду casus belli со стороны Турции, что решение парламента страны от 1995 года по этому вопросу ясно и остается в силе. Ранее в Анкаре заявляли, что будут считать расширение Грецией территориальных вод поводом для войны. По мнению властей, подобными действиями Афины практически закроют турецкие воды и лишат возможности достичь международных вод Турции, которая таким образом окажется заперта в своих территориальных водах.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Последнее обострение началось после майского выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США, где он заявил о беспрецедентно частых пролетах турецких истребителей над греческими островами в восточной части Эгейского моря. Турция, со своей стороны, требует прекратить милитаризацию этих островов, обвиняя Афины в нарушении давних международных договоров.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже отказался общаться с Мицотакисом и заявил, что для него такого политика больше не существует. Мицотакис, в свою очередь, назвал неприемлемыми угрозы Анкары и попытки поставить под сомнение суверенитет Греции.

https://ria.ru/20221229/soyuznik-1842365244.html

https://ria.ru/20221230/posledstviya-1842479874.html

турция

греция

эгейское море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хулуси акар, мевлют чавушоглу, турция, греция, эгейское море