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Министр обороны Турции обвинил Грецию в нагнетании напряженности в регионе - РИА Новости, 01.01.2023
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Министр обороны Турции обвинил Грецию в нагнетании напряженности в регионе
Министр обороны Турции обвинил Грецию в нагнетании напряженности в регионе - РИА Новости, 01.01.2023
Министр обороны Турции обвинил Грецию в нагнетании напряженности в регионе
Афины по-прежнему устраивают провокации, направленные на эскалацию напряженности в регионе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:35
2023-01-01T15:10
в мире
хулуси акар
мевлют чавушоглу
турция
греция
эгейское море
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АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Афины по-прежнему устраивают провокации, направленные на эскалацию напряженности в регионе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит телеканал TRT Haber.Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предостерег Афины от расширения своих территориальных вод в Эгейском море. По его словам, в последние дни греческая пресса пишет о планах властей расширить воды до 12 миль вокруг Крита. Чавушоглу отметил, что Анкара не допустит подобных действий со стороны Афин. Он подчеркнул, имея в виду casus belli со стороны Турции, что решение парламента страны от 1995 года по этому вопросу ясно и остается в силе. Ранее в Анкаре заявляли, что будут считать расширение Грецией территориальных вод поводом для войны. По мнению властей, подобными действиями Афины практически закроют турецкие воды и лишат возможности достичь международных вод Турции, которая таким образом окажется заперта в своих территориальных водах.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Последнее обострение началось после майского выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США, где он заявил о беспрецедентно частых пролетах турецких истребителей над греческими островами в восточной части Эгейского моря. Турция, со своей стороны, требует прекратить милитаризацию этих островов, обвиняя Афины в нарушении давних международных договоров.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже отказался общаться с Мицотакисом и заявил, что для него такого политика больше не существует. Мицотакис, в свою очередь, назвал неприемлемыми угрозы Анкары и попытки поставить под сомнение суверенитет Греции.
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60
в мире, хулуси акар, мевлют чавушоглу, турция, греция, эгейское море
В мире, Хулуси Акар, Мевлют Чавушоглу, Турция, Греция, Эгейское море
14:35 01.01.2023 (обновлено: 15:10 01.01.2023)
 
Министр обороны Турции обвинил Грецию в нагнетании напряженности в регионе

Министр обороны Турции Акар обвинил Грецию в продолжении провокационных действий

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Афины по-прежнему устраивают провокации, направленные на эскалацию напряженности в регионе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит телеканал TRT Haber.

"Хотя мы протягиваем руку мира, Греция настаивает на продолжении своих провокационных действий и высказываний, которые постоянно усиливают напряженность", — отметил глава ведомства.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предостерег Афины от расширения своих территориальных вод в Эгейском море. По его словам, в последние дни греческая пресса пишет о планах властей расширить воды до 12 миль вокруг Крита. Чавушоглу отметил, что Анкара не допустит подобных действий со стороны Афин. Он подчеркнул, имея в виду casus belli со стороны Турции, что решение парламента страны от 1995 года по этому вопросу ясно и остается в силе.
Ранее в Анкаре заявляли, что будут считать расширение Грецией территориальных вод поводом для войны. По мнению властей, подобными действиями Афины практически закроют турецкие воды и лишат возможности достичь международных вод Турции, которая таким образом окажется заперта в своих территориальных водах.
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Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Последнее обострение началось после майского выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США, где он заявил о беспрецедентно частых пролетах турецких истребителей над греческими островами в восточной части Эгейского моря. Турция, со своей стороны, требует прекратить милитаризацию этих островов, обвиняя Афины в нарушении давних международных договоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже отказался общаться с Мицотакисом и заявил, что для него такого политика больше не существует. Мицотакис, в свою очередь, назвал неприемлемыми угрозы Анкары и попытки поставить под сомнение суверенитет Греции.
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В миреХулуси АкарМевлют ЧавушоглуТурцияГрецияЭгейское море
 
 
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