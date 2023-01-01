17:53 01.01.2023 (обновлено: 18:54 01.01.2023)
Глава Минфина Германии заявил о "новом стандарте" цен на газ в стране
Глава Минфина Германии Линднер назвал возросшие цены на газ в стране "новым стандартом"
© AP Photo / Michael SohnМинистр финансов Германии Кристиан Линднер
© AP Photo / Michael Sohn
Министр финансов Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 янв — РИА Новости. Германию ждет "новый стандарт" из-за подорожания энергоносителей на фоне отсутствия поставок из России, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag.
Так глава ведомства ответил на вопрос, ожидает ли он высоких цен на ресурсы на постоянной основе.
"Это станет новым стандартом. Уже только лишь по логистическим причинам газ через терминалы СПГ дороже, чем российский трубопроводный газ", — сказал Линднер.
В то же время министр финансов подтвердил, что рассчитывает на небольшое снижение темпов инфляции. По его словам, в 2023 году она прогнозируется на уровне семи процентов, но начиная с 2024-го этот показатель будет падать.
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Линднер также подчеркнул, что снижение темпов инфляции должно стать главным приоритетом для Европейского центрального банка и федерального правительства, "потому что устойчиво высокая инфляция размоет экономический фундамент Германии". Помимо этого, министр призвал снять запрет на метод добычи сланцевого газа гидравлическим разрывом пласта.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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