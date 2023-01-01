https://ria.ru/20230101/trevoga-1842738594.html

В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу

В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2023

В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T16:04

2023-01-01T16:04

2023-01-01T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

харьковская область

украина

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Днепропетровской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога началась около 15:30 мск. Помимо восточных Днепропетровской и Харьковской областей, она также звучит на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842681344.html

харьковская область

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, киев