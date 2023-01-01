16:04 01.01.2023 (обновлено: 16:54 01.01.2023)
В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Днепропетровской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога началась около 15:30 мск. Помимо восточных Днепропетровской и Харьковской областей, она также звучит на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.