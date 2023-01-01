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В южном Ливане спасли 232 нелегальных мигранта после затопления судна - РИА Новости, 01.01.2023
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В южном Ливане спасли 232 нелегальных мигранта после затопления судна
В южном Ливане спасли 232 нелегальных мигранта после затопления судна - РИА Новости, 01.01.2023
В южном Ливане спасли 232 нелегальных мигранта после затопления судна
Ливанские военные при поддержке Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) провели спасательную операцию по эвакуации 232 нелегальных мигранта с затонувшего... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T07:14
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в мире
здоровье - общество
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БЕЙРУТ, 1 янв – РИА Новости. Ливанские военные при поддержке Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) провели спасательную операцию по эвакуации 232 нелегальных мигранта с затонувшего судна у берегов города Саальта, сообщается в заявлении армии Ливана. Согласно коммюнике, в ходе спасательной операции военнослужащие достали из воды тела двоих погибших. Ранее миротворческие силы ООН заявляли на своей странице в Twitter, что оказывают помощь ВМС Ливана в поисково-спасательной операции в акватории между Бейрутом и Триполи. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в свою очередь отметил профессионализм ливанских военнослужащих в спасении большого количества людей, которые находились на затонувшем судне.
https://ria.ru/20221222/konflikt-1840601882.html
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в мире, здоровье - общество, наджиб микати, ливан, триполи, бейрут, оон
В мире, Здоровье - Общество, Наджиб Микати, Ливан, Триполи, Бейрут, ООН
07:14 01.01.2023
 
В южном Ливане спасли 232 нелегальных мигранта после затопления судна

Ливанские военные спасли 232 нелегальных мигранта после затопления судна

© AP Photo / Olmo CalvoЛодка со спасенными мигрантами
Лодка со спасенными мигрантами - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка со спасенными мигрантами. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 янв – РИА Новости. Ливанские военные при поддержке Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) провели спасательную операцию по эвакуации 232 нелегальных мигранта с затонувшего судна у берегов города Саальта, сообщается в заявлении армии Ливана.
"Военно-морские силы при взаимодействии с ВСООНЛ завершили операцию по спасению нелегальных мигрантов, которые находились на судне у берегов Саальты, их численность - 232 человека, их эвакуируют в порт Триполи (север Ливана)", - написано в заявлении.
Согласно коммюнике, в ходе спасательной операции военнослужащие достали из воды тела двоих погибших.
Ранее миротворческие силы ООН заявляли на своей странице в Twitter, что оказывают помощь ВМС Ливана в поисково-спасательной операции в акватории между Бейрутом и Триполи. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в свою очередь отметил профессионализм ливанских военнослужащих в спасении большого количества людей, которые находились на затонувшем судне.
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В миреЗдоровье - ОбществоНаджиб МикатиЛиванТриполиБейрутООН
 
 
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