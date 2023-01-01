https://ria.ru/20230101/sudno-1842688779.html

В южном Ливане спасли 232 нелегальных мигранта после затопления судна

В южном Ливане спасли 232 нелегальных мигранта после затопления судна - РИА Новости, 01.01.2023

В южном Ливане спасли 232 нелегальных мигранта после затопления судна

Ливанские военные при поддержке Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) провели спасательную операцию по эвакуации 232 нелегальных мигранта с затонувшего... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T07:14

2023-01-01T07:14

2023-01-01T07:14

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БЕЙРУТ, 1 янв – РИА Новости. Ливанские военные при поддержке Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) провели спасательную операцию по эвакуации 232 нелегальных мигранта с затонувшего судна у берегов города Саальта, сообщается в заявлении армии Ливана. Согласно коммюнике, в ходе спасательной операции военнослужащие достали из воды тела двоих погибших. Ранее миротворческие силы ООН заявляли на своей странице в Twitter, что оказывают помощь ВМС Ливана в поисково-спасательной операции в акватории между Бейрутом и Триполи. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в свою очередь отметил профессионализм ливанских военнослужащих в спасении большого количества людей, которые находились на затонувшем судне.

https://ria.ru/20221222/konflikt-1840601882.html

ливан

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в мире, здоровье - общество, наджиб микати, ливан, триполи, бейрут, оон