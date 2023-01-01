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В гордуме Калуги осудили видео главы молодежной палаты со стрельбой

В гордуме Калуги осудили видео главы молодежной палаты со стрельбой - РИА Новости, 01.01.2023

В гордуме Калуги осудили видео главы молодежной палаты со стрельбой

Гордума Калуги пересмотрит участие в работе молодежной палаты ее главы Антона Андрейчука, опубликовавшего видео со стрельбой в воздух из пистолета в честь... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T21:35

2023-01-01T21:35

2023-01-01T21:35

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Гордума Калуги пересмотрит участие в работе молодежной палаты ее главы Антона Андрейчука, опубликовавшего видео со стрельбой в воздух из пистолета в честь Нового года, заявил РИА Новости глава городского самоуправления Юрий Моисеев. Согласно соцсетям и СМИ, глава молодежной палаты при гордуме Калуги Антон Андрейчук опубликовал в соцсетях два видео. В одном он в честь Нового года стреляет из пистолета в воздух. Во втором видео приятель Андрейчука запускает фейерверки в сторону едущей машины. Глава гордумы Калуги Юрий Моисеев сообщил РИА Новости, что Андрейчук не является госслужащим и работает на общественных началах. Страница Андрейчука в социальной сети "ВКонтакте" в данный момент удалена, но в соцсетях появилось видео, в котором он извиняется за свое поведение. "Я не являюсь чиновником, я не являюсь государственным служащим, я обычный человек... Да, я занимаюсь волонтерской деятельностью на общественных началах... Да, на видео видно, как я стреляю из охолощенного пистолета. На втором видео мой товарищ стреляет из фейерверка, и они даже не долетают до машины", - сказал молодой человек. "Я хочу сказать, что мы были абсолютно трезвые, и извиниться перед всеми, так не нужно поступать. Приношу свои большие извинения", - заявил Андрейчук. В пресс-службе УМВД по Калужской области сообщили РИА Новости, что пока не владеют информацией об инциденте.

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калуга