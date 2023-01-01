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Комиссия ЕР разберется в инциденте с главой Молодежной палаты Калуги

Комиссия ЕР разберется в инциденте с главой Молодежной палаты Калуги - РИА Новости, 01.01.2023

Комиссия ЕР разберется в инциденте с главой Молодежной палаты Калуги

Комиссия по этике "Единой России" проведет разбирательство после инцидента со стрельбой из охолощенного оружия членом партии, главой молодежной палаты при... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T21:31

2023-01-01T21:31

2023-01-01T21:31

евгений ревенко

калуга

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Комиссия по этике "Единой России" проведет разбирательство после инцидента со стрельбой из охолощенного оружия членом партии, главой молодежной палаты при Гордуме Калуги Антоном Андрейчуком, сообщил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, ответственный секретарь комиссии по этике партии Евгений Ревенко. "25-летний глава молодежной палаты при гордуме Калуги и член ЕР Антон Андрейчук под веселое улюлюканье устроил стрельбу из охолощенного пистолета в белый свет, как в копеечку, и пальбу зарядами фейерверков по легковому автомобилю…Комиссия по Этике будет разбираться. В регион уже направлены запросы. После новогодних праздников примем решение", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. По словам парламентария, такое поведение можно считать "недостойным члена "Единой России". "Андрейчук, извиняясь, теперь утверждает, что он и его компания были абсолютно трезвы. Сомневаюсь", - добавил депутат. Ревенко добавил, что если есть желание пострелять, то это можно сделать в зоне спецоперации. " Если даже в новогоднюю ночь так чешутся руки пострелять, то может быть ему пострелять в другом месте, например, в зоне СВО? Направить, так сказать, боевой задор в правильное русло", - заключил он.

калуга

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евгений ревенко, калуга, единая россия, госдума рф