https://ria.ru/20230101/strelba-1842717732.html

При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек

При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек - РИА Новости, 01.01.2023

При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек

Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в городе Мобил в американском штате Алабама, сообщает телеканал Fox News РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:20

2023-01-01T12:20

2023-01-01T12:20

в мире

алабама

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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в городе Мобил в американском штате Алабама, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию. "Департамент полиции Мобила сообщает, что один человек погиб и еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре Мобила", - говорится в сообщении телеканала. По данным полиции, в субботу, в 23.14 по местному времени (8.14 воскресенья мск), они получили сообщение о стрельбе. Как отмечает телеканал со ссылкой на полицию, о состоянии пострадавших нет информации.

https://ria.ru/20221223/parizh-1841000183.html

алабама

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алабама