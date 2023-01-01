https://ria.ru/20230101/strelba-1842717732.html
При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек
При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек - РИА Новости, 01.01.2023
При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек
Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в городе Мобил в американском штате Алабама, сообщает телеканал Fox News РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:20
2023-01-01T12:20
2023-01-01T12:20
в мире
алабама
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в городе Мобил в американском штате Алабама, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию. "Департамент полиции Мобила сообщает, что один человек погиб и еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре Мобила", - говорится в сообщении телеканала. По данным полиции, в субботу, в 23.14 по местному времени (8.14 воскресенья мск), они получили сообщение о стрельбе. Как отмечает телеканал со ссылкой на полицию, о состоянии пострадавших нет информации.
https://ria.ru/20221223/parizh-1841000183.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алабама
При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек
При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек, девять ранены
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости.
Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в городе Мобил в американском штате Алабама, сообщает телеканал Fox News
со ссылкой на местную полицию.
"Департамент полиции Мобила сообщает, что один человек погиб и еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре Мобила", - говорится в сообщении телеканала.
По данным полиции, в субботу, в 23.14 по местному времени (8.14 воскресенья мск), они получили сообщение о стрельбе.
Как отмечает телеканал со ссылкой на полицию, о состоянии пострадавших нет информации.