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При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек - РИА Новости, 01.01.2023
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При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек
При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек - РИА Новости, 01.01.2023
При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек
Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в городе Мобил в американском штате Алабама, сообщает телеканал Fox News РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:20
2023-01-01T12:20
в мире
алабама
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в городе Мобил в американском штате Алабама, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию. "Департамент полиции Мобила сообщает, что один человек погиб и еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре Мобила", - говорится в сообщении телеканала. По данным полиции, в субботу, в 23.14 по местному времени (8.14 воскресенья мск), они получили сообщение о стрельбе. Как отмечает телеканал со ссылкой на полицию, о состоянии пострадавших нет информации.
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в мире, алабама
В мире, Алабама
12:20 01.01.2023
 
При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек

При стрельбе в Алабаме в новогоднюю ночь погиб человек, девять ранены

© AP Photo / Geneva HeffernanПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полиция в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в городе Мобил в американском штате Алабама, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
"Департамент полиции Мобила сообщает, что один человек погиб и еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре Мобила", - говорится в сообщении телеканала.
По данным полиции, в субботу, в 23.14 по местному времени (8.14 воскресенья мск), они получили сообщение о стрельбе.
Как отмечает телеканал со ссылкой на полицию, о состоянии пострадавших нет информации.
Автомобиль полиции в десятом округе Парижа, где пожилой мужчина открыл стрельбу на улице - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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