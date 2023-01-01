https://ria.ru/20230101/ssha-1842700809.html

В США рассказали, как лишить страну электричества за несколько часов

В США рассказали, как лишить страну электричества за несколько часов - РИА Новости, 01.01.2023

В США рассказали, как лишить страну электричества за несколько часов

Америка оказалась на пороге энергетического кризиса из-за несовершенства системы безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях, сообщил... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T09:40

2023-01-01T09:40

2023-01-01T15:38

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Америка оказалась на пороге энергетического кризиса из-за несовершенства системы безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях, сообщил обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази.Известно, что в Штатах участились случаи диверсий, в результате которых выходят из строя электроподстанции. Так, в конце декабря четыре электроподстанции в округе Пирс, штат Вашингтон, подверглись нападению, в результате чего 14 тысяч жителей остались без электричества. До этого неизвестный открыл огонь по двум электроподстанциям в Северной Каролине, в результате чего без электричества на несколько дней оказались уже сорок тысяч человек. По словам местного шерифа, диверсанты "точно знали, что делают". Также в ноябре подобные случаи происходили в Орегоне и Вашингтоне."На момент написания статьи ни один из виновных не был привлечен к ответственности: преступники попросту стреляли по подстанции с большого расстояния из крупнокалиберных винтовок, оставив после себя очень мало улик, по которым можно было бы их выследить. Эти случаи подчеркивают вопиющую структурную уязвимость: критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания работы современного общества, гораздо легче разрушить, чем построить. В частности, трансформаторы высокого напряжения оказались особенно слабым звеном в энергосистеме Америки", — рассказал Кази.По словам автора статьи, высоковольтные трансформаторы составляют около трех процентов от всех трансформаторов в США, однако на них приходится порядка семидесяти процентов всей электроэнергии страны, что делает их критически важными.Особенную опасность в подобной ситуации представляет крайне долгий срок замены высоковольтных трансформаторов, запчасти для которых изготовляются на заказ в течение нескольких месяцев. Кази уверяет, что на практике это время может растянуться до двух лет."Хуже всего то, что в США практически нет мощностей по производству высоковольтных трансформаторов. Есть только пять предприятий, которые заявляют, что могут производить высоковольтные трансформаторы, но неясно, сколько таких блоков они произвели на самом деле. В результате 85 процентов трансформаторов высокого напряжения, закупаемых в США, импортируются из Южной Кореи и Германии, которые единственными производят их на экспорт", — добавил автор.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221231/bayden-1842654459.html

https://ria.ru/20221230/voyna-1842568024.html

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, технологии, вашингтон (штат), америка