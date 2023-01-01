09:40 01.01.2023 (обновлено: 15:38 01.01.2023)
В США рассказали, как лишить страну электричества за несколько часов
The National Interest: некоторые районы США могут остаться без электричества на годы
© AFP 2022 / Getty Images North America / Jeff SwensenУгольная электростанция в Чесвике, штат Пенсильвания
Угольная электростанция в Чесвике, штат Пенсильвания . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Америка оказалась на пороге энергетического кризиса из-за несовершенства системы безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях, сообщил обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази.
Известно, что в Штатах участились случаи диверсий, в результате которых выходят из строя электроподстанции. Так, в конце декабря четыре электроподстанции в округе Пирс, штат Вашингтон, подверглись нападению, в результате чего 14 тысяч жителей остались без электричества. До этого неизвестный открыл огонь по двум электроподстанциям в Северной Каролине, в результате чего без электричества на несколько дней оказались уже сорок тысяч человек. По словам местного шерифа, диверсанты "точно знали, что делают". Также в ноябре подобные случаи происходили в Орегоне и Вашингтоне.
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"На момент написания статьи ни один из виновных не был привлечен к ответственности: преступники попросту стреляли по подстанции с большого расстояния из крупнокалиберных винтовок, оставив после себя очень мало улик, по которым можно было бы их выследить. Эти случаи подчеркивают вопиющую структурную уязвимость: критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания работы современного общества, гораздо легче разрушить, чем построить. В частности, трансформаторы высокого напряжения оказались особенно слабым звеном в энергосистеме Америки", — рассказал Кази.
По словам автора статьи, высоковольтные трансформаторы составляют около трех процентов от всех трансформаторов в США, однако на них приходится порядка семидесяти процентов всей электроэнергии страны, что делает их критически важными.
"Если бы только девять из этих тридцати трансформаторов отключились во время пикового спроса на электроэнергию, результатом могло бы стать полное отключение электроэнергии от побережья до побережья. Другими словами, хорошо скоординированная группа людей могла бы эффективно вывести из строя всю энергосистему Соединенных Штатов в течение нескольких часов, если бы они просто обнаружили и саботировали эти важные трансформаторы", — считает обозреватель.
Особенную опасность в подобной ситуации представляет крайне долгий срок замены высоковольтных трансформаторов, запчасти для которых изготовляются на заказ в течение нескольких месяцев. Кази уверяет, что на практике это время может растянуться до двух лет.
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"Хуже всего то, что в США практически нет мощностей по производству высоковольтных трансформаторов. Есть только пять предприятий, которые заявляют, что могут производить высоковольтные трансформаторы, но неясно, сколько таких блоков они произвели на самом деле. В результате 85 процентов трансформаторов высокого напряжения, закупаемых в США, импортируются из Южной Кореи и Германии, которые единственными производят их на экспорт", — добавил автор.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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