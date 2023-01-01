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Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных - РИА Новости, 01.01.2023
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Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных
Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных - РИА Новости, 01.01.2023
Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных
Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и находящихся в тюрьмах заключенных, сообщает МИД Индии. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:52
2023-01-01T10:52
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пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 янв - РИА Новости. Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и находящихся в тюрьмах заключенных, сообщает МИД Индии. "Сегодня Индия и Пакистан обменялись по дипломатическим каналам одновременно в Нью-Дели и Исламабаде списком ядерных установок и объектов, подпадающих под действие Соглашения о запрещении нападения на ядерные установки и объекты между Индией и Пакистаном. Соглашение, подписанное 31 декабря 1988 года и вступившее в силу 27 января 1991 года, предусматривает, в частности, что Индия и Пакистан информируют друг друга о ядерных установках и объектах, подпадающих под действие Соглашения, 1 января каждого календарного года", - говорится в сообщении. МИД Индии отметил, что это 32-й подобный обмен такими списками между двумя странами. Также Нью-Дели и Исламабад обменялись списками гражданских заключенных и рыбаков, находящихся под стражей. "Индия поделилась списками 339 пакистанских гражданских заключенных и 95 пакистанских рыбаков, которые в настоящее время находятся под стражей в Индии. Точно так же Пакистан поделился списками 51 гражданского заключенного и 654 находящихся под стражей рыбаков, которые являются индийцами или предположительно являются индийцами", - говорится в сообщении. Власти Индии также призвали Пакистан "к досрочному освобождению и репатриации гражданских заключенных, пропавших без вести индийских военнослужащих и рыбаков вместе с их лодками", а также предоставить немедленный консульский доступ к другим заключенным из Индии.
https://ria.ru/20220823/indiya-1811638065.html
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в мире, индия, пакистан
В мире, Индия, Пакистан
10:52 01.01.2023
 
Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных

Индия и Пакистан обменялись по дипканалам списками ядерных объектов и заключенных

© AP Photo / Indian Space Research OrganizationЗапуск ракеты-носителя Mk III с автоматической станцией "Чандраян-2" с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана
Запуск ракеты-носителя Mk III с автоматической станцией Чандраян-2 с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Indian Space Research Organization
Запуск ракеты-носителя Mk III с автоматической станцией "Чандраян-2" с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 янв - РИА Новости. Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и находящихся в тюрьмах заключенных, сообщает МИД Индии.
"Сегодня Индия и Пакистан обменялись по дипломатическим каналам одновременно в Нью-Дели и Исламабаде списком ядерных установок и объектов, подпадающих под действие Соглашения о запрещении нападения на ядерные установки и объекты между Индией и Пакистаном. Соглашение, подписанное 31 декабря 1988 года и вступившее в силу 27 января 1991 года, предусматривает, в частности, что Индия и Пакистан информируют друг друга о ядерных установках и объектах, подпадающих под действие Соглашения, 1 января каждого календарного года", - говорится в сообщении.
МИД Индии отметил, что это 32-й подобный обмен такими списками между двумя странами.
Также Нью-Дели и Исламабад обменялись списками гражданских заключенных и рыбаков, находящихся под стражей.
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"Индия поделилась списками 339 пакистанских гражданских заключенных и 95 пакистанских рыбаков, которые в настоящее время находятся под стражей в Индии. Точно так же Пакистан поделился списками 51 гражданского заключенного и 654 находящихся под стражей рыбаков, которые являются индийцами или предположительно являются индийцами", - говорится в сообщении.
Власти Индии также призвали Пакистан "к досрочному освобождению и репатриации гражданских заключенных, пропавших без вести индийских военнослужащих и рыбаков вместе с их лодками", а также предоставить немедленный консульский доступ к другим заключенным из Индии.
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