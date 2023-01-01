https://ria.ru/20230101/spisok-1842707830.html

Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных

Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных - РИА Новости, 01.01.2023

Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных

Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и находящихся в тюрьмах заключенных, сообщает МИД Индии. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T10:52

2023-01-01T10:52

2023-01-01T10:52

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индия

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 янв - РИА Новости. Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и находящихся в тюрьмах заключенных, сообщает МИД Индии. "Сегодня Индия и Пакистан обменялись по дипломатическим каналам одновременно в Нью-Дели и Исламабаде списком ядерных установок и объектов, подпадающих под действие Соглашения о запрещении нападения на ядерные установки и объекты между Индией и Пакистаном. Соглашение, подписанное 31 декабря 1988 года и вступившее в силу 27 января 1991 года, предусматривает, в частности, что Индия и Пакистан информируют друг друга о ядерных установках и объектах, подпадающих под действие Соглашения, 1 января каждого календарного года", - говорится в сообщении. МИД Индии отметил, что это 32-й подобный обмен такими списками между двумя странами. Также Нью-Дели и Исламабад обменялись списками гражданских заключенных и рыбаков, находящихся под стражей. "Индия поделилась списками 339 пакистанских гражданских заключенных и 95 пакистанских рыбаков, которые в настоящее время находятся под стражей в Индии. Точно так же Пакистан поделился списками 51 гражданского заключенного и 654 находящихся под стражей рыбаков, которые являются индийцами или предположительно являются индийцами", - говорится в сообщении. Власти Индии также призвали Пакистан "к досрочному освобождению и репатриации гражданских заключенных, пропавших без вести индийских военнослужащих и рыбаков вместе с их лодками", а также предоставить немедленный консульский доступ к другим заключенным из Индии.

https://ria.ru/20220823/indiya-1811638065.html

https://ria.ru/20221226/rakety-1841277412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, пакистан