https://ria.ru/20230101/spg-1842753642.html

Великобритания прекратила импорт российского СПГ

Великобритания прекратила импорт российского СПГ - РИА Новости, 01.01.2023

Великобритания прекратила импорт российского СПГ

Великобритания перестала импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщило министерство иностранных дел страны в Twitter. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T18:57

2023-01-01T18:57

2023-01-01T19:38

экономика

великобритания

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Великобритания перестала импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщило министерство иностранных дел страны в Twitter.В ноябре 2022 года внешнеполитическое ведомство Британии сообщило, что страна прекратит импорт российского СПГ с 1 января 2023 года.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до трех процентов с 2,25. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в стране по итогам октября достигла 11,1 процента.

https://ria.ru/20221226/khod-1841503391.html

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экономика, великобритания, в мире, санкции в отношении россии