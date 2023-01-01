https://ria.ru/20230101/spg-1842753642.html
Великобритания прекратила импорт российского СПГ
Великобритания прекратила импорт российского СПГ - РИА Новости, 01.01.2023
Великобритания прекратила импорт российского СПГ
Великобритания перестала импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщило министерство иностранных дел страны в Twitter. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T18:57
2023-01-01T18:57
2023-01-01T19:38
экономика
великобритания
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Великобритания перестала импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщило министерство иностранных дел страны в Twitter.В ноябре 2022 года внешнеполитическое ведомство Британии сообщило, что страна прекратит импорт российского СПГ с 1 января 2023 года.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до трех процентов с 2,25. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в стране по итогам октября достигла 11,1 процента.
https://ria.ru/20221226/khod-1841503391.html
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экономика, великобритания, в мире, санкции в отношении россии
Экономика, Великобритания, В мире, Санкции в отношении России
18:57 01.01.2023 (обновлено: 19:38 01.01.2023)
Великобритания прекратила импорт российского СПГ
МИД Великобритании сообщил о прекращении импорта российского сжиженного природного газа