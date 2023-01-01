https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842734137.html

ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ

ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ - РИА Новости, 01.01.2023

ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ

Российские Вооруженные силы уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T15:18

2023-01-01T15:18

2023-01-01T15:48

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50 на территории ДНР, сообщили в Минобороны.Уточняется, что объекты удалось поразить в районе населенных пунктов Камышевка и Артемовск.Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 102 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842732306.html

россия

донецкая народная республика

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, безопасность