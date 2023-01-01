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ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842734137.html
ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ
ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ - РИА Новости, 01.01.2023
ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ
Российские Вооруженные силы уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T15:18
2023-01-01T15:48
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50 на территории ДНР, сообщили в Минобороны.Уточняется, что объекты удалось поразить в районе населенных пунктов Камышевка и Артемовск.Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 102 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия
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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
15:18 01.01.2023 (обновлено: 15:48 01.01.2023)
 
ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ

Минобороны: российская артиллерия уничтожила в Донбассе американскую станцию АN/TPQ-50

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли
Военнослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50 на территории ДНР, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что объекты удалось поразить в районе населенных пунктов Камышевка и Артемовск.
Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 102 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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