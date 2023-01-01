https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842734137.html
ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ
ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ - РИА Новости, 01.01.2023
ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ
Российские Вооруженные силы уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T15:18
2023-01-01T15:18
2023-01-01T15:48
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841592691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0559cd7a7801a895c92608689aa0949d.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50 на территории ДНР, сообщили в Минобороны.Уточняется, что объекты удалось поразить в районе населенных пунктов Камышевка и Артемовск.Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 102 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842732306.html
россия
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841592691_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_0a814a0a6d49e3c09b4f8e8790cdad55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
15:18 01.01.2023 (обновлено: 15:48 01.01.2023)
ВС России уничтожили в Донбассе станцию АN/TPQ-50 ВСУ
Минобороны: российская артиллерия уничтожила в Донбассе американскую станцию АN/TPQ-50