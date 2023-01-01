https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842732306.html

ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп

ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп - РИА Новости, 01.01.2023

ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп

Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в Запорожской области и ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:59

2023-01-01T14:59

2023-01-01T16:10

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в Запорожской области и ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России."Уничтожены шесть украинских групп диверсантов, действовавших в направлении Новоандреевки, Дорожнянки на Запорожье, а также Никольского, Нескучного и Новомихайловки в ДНР", - сообщили в Минобороны.Помимо этого, силами российской истребительной авиации удалось сбить украинский вертолет Ми-8 на территории Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф