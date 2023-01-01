https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842732306.html
ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп
ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп - РИА Новости, 01.01.2023
ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп
Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в Запорожской области и ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:59
2023-01-01T14:59
2023-01-01T16:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в Запорожской области и ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России."Уничтожены шесть украинских групп диверсантов, действовавших в направлении Новоандреевки, Дорожнянки на Запорожье, а также Никольского, Нескучного и Новомихайловки в ДНР", - сообщили в Минобороны.Помимо этого, силами российской истребительной авиации удалось сбить украинский вертолет Ми-8 на территории Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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14:59 01.01.2023 (обновлено: 16:10 01.01.2023)
ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп
Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских диверсионных групп и сбитом Ми-8