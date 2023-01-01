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ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842732306.html
ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп
ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп - РИА Новости, 01.01.2023
ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп
Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в Запорожской области и ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:59
2023-01-01T16:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в Запорожской области и ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России."Уничтожены шесть украинских групп диверсантов, действовавших в направлении Новоандреевки, Дорожнянки на Запорожье, а также Никольского, Нескучного и Новомихайловки в ДНР", - сообщили в Минобороны.Помимо этого, силами российской истребительной авиации удалось сбить украинский вертолет Ми-8 на территории Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
донецкая народная республика
украина
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запорожская область, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:59 01.01.2023 (обновлено: 16:10 01.01.2023)
 
ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп

Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских диверсионных групп и сбитом Ми-8

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в Запорожской области и ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Уничтожены шесть украинских групп диверсантов, действовавших в направлении Новоандреевки, Дорожнянки на Запорожье, а также Никольского, Нескучного и Новомихайловки в ДНР", - сообщили в Минобороны.
Помимо этого, силами российской истребительной авиации удалось сбить украинский вертолет Ми-8 на территории Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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