14:53 01.01.2023 (обновлено: 17:11 01.01.2023)
ВС России сорвали планы Киева по совершению террористических атак
Минобороны: ВС России 31 декабря поразили объекты производства беспилотников на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские военные поразили накануне объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых создавали беспилотники для совершения терактов, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Помимо этого, удалось поразить стоянки хранения и места запуска дронов.
"Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны", — отметили в ведомстве.
Кроме того, российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в Запорожской области, а также мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на территории Донецкой Народной Республики. Всего за сутки удалось поразить 68 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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