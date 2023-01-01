https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842731622.html

ВС России сорвали планы Киева по совершению террористических атак

ВС России сорвали планы Киева по совершению террористических атак - РИА Новости, 01.01.2023

ВС России сорвали планы Киева по совершению террористических атак

Российские военные поразили накануне объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых создавали беспилотники для совершения терактов, сообщили в... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:53

2023-01-01T14:53

2023-01-01T17:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

владимир путин

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские военные поразили накануне объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых создавали беспилотники для совершения терактов, сообщили в Минобороны.Уточняется, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Помимо этого, удалось поразить стоянки хранения и места запуска дронов.Кроме того, российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в Запорожской области, а также мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на территории Донецкой Народной Республики. Всего за сутки удалось поразить 68 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221230/energodar-1842464447.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, владимир путин, киев, вооруженные силы украины