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Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных - РИА Новости, 01.01.2023
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и два беспилотника, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:30
2023-01-01T10:30
2023-01-01T10:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
технологии
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и два беспилотника, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава; три танка; пять бронетранспортеров; два беспилотных летательных аппарата; 16 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221231/korpusa-1842655719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, технологии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Технологии, Безопасность
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что уничтожила до 90 украинских военных и три танка