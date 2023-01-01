https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842706069.html

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных - РИА Новости, 01.01.2023

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и два беспилотника, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T10:30

2023-01-01T10:30

2023-01-01T10:30

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

технологии

безопасность

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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и два беспилотника, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава; три танка; пять бронетранспортеров; два беспилотных летательных аппарата; 16 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221231/korpusa-1842655719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, технологии, безопасность