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Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных - РИА Новости, 01.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных - РИА Новости, 01.01.2023
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и два беспилотника, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:30
2023-01-01T10:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
технологии
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и два беспилотника, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава; три танка; пять бронетранспортеров; два беспилотных летательных аппарата; 16 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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луганская народная республика, технологии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Технологии, Безопасность
10:30 01.01.2023
 
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 90 украинских военных

Народная милиция ЛНР сообщила, что уничтожила до 90 украинских военных и три танка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и два беспилотника, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава; три танка; пять бронетранспортеров; два беспилотных летательных аппарата; 16 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 17:50Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаТехнологииБезопасность
 
 
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