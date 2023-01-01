https://ria.ru/20230101/shtrafy-1842776861.html

Не экономящих электричество польских чиновников будут штрафовать

Не экономящих электричество польских чиновников будут штрафовать - РИА Новости, 01.01.2023

Не экономящих электричество польских чиновников будут штрафовать

Польских чиновников будут штрафовать за невыполнение норматива по экономии электроэнергии на 10%. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T23:54

2023-01-01T23:54

2023-01-01T23:54

в мире

польша

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ВАРШАВА, 1 янв – РИА Новости. Польских чиновников будут штрафовать за невыполнение норматива по экономии электроэнергии на 10%. Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье. Он обязывает руководителей государственных органов принять меры по снижению потребления электроэнергии на вверенных им объектах на 10%. При этом не учитывается потребление электроэнергии в зданиях, используемых для обороны государства, техническим оборудованием и установками, обеспечивающими непрерывность работы информационной инфраструктуры подразделений сектора государственных финансов, в объектах, составляющих критически важную инфраструктуру. За неисполнение обязательства по экономии электроэнергии закон "Об особых решениях по защите потребителей электроэнергии в 2023 году в связи с ситуацией на рынке электроэнергии" предусматривает денежные штрафы, размер которых составит до 20 тысяч злотых (около 4,5 тысячи долларов).

https://ria.ru/20221229/polsha-1842305322.html

польша

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша