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Не экономящих электричество польских чиновников будут штрафовать - РИА Новости, 01.01.2023
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Не экономящих электричество польских чиновников будут штрафовать
Не экономящих электричество польских чиновников будут штрафовать - РИА Новости, 01.01.2023
Не экономящих электричество польских чиновников будут штрафовать
Польских чиновников будут штрафовать за невыполнение норматива по экономии электроэнергии на 10%. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T23:54
2023-01-01T23:54
в мире
польша
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ВАРШАВА, 1 янв – РИА Новости. Польских чиновников будут штрафовать за невыполнение норматива по экономии электроэнергии на 10%. Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье. Он обязывает руководителей государственных органов принять меры по снижению потребления электроэнергии на вверенных им объектах на 10%. При этом не учитывается потребление электроэнергии в зданиях, используемых для обороны государства, техническим оборудованием и установками, обеспечивающими непрерывность работы информационной инфраструктуры подразделений сектора государственных финансов, в объектах, составляющих критически важную инфраструктуру. За неисполнение обязательства по экономии электроэнергии закон "Об особых решениях по защите потребителей электроэнергии в 2023 году в связи с ситуацией на рынке электроэнергии" предусматривает денежные штрафы, размер которых составит до 20 тысяч злотых (около 4,5 тысячи долларов).
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в мире, польша
В мире, Польша
23:54 01.01.2023
 
Не экономящих электричество польских чиновников будут штрафовать

Польских чиновников будут штрафовать за невыполнение норматива по экономии электричества

© РИА Новости / Евгений БезекаНовогодняя иллюминация в Варшаве
Новогодняя иллюминация в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Евгений Безека
Новогодняя иллюминация в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 янв – РИА Новости. Польских чиновников будут штрафовать за невыполнение норматива по экономии электроэнергии на 10%.
Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье. Он обязывает руководителей государственных органов принять меры по снижению потребления электроэнергии на вверенных им объектах на 10%.
При этом не учитывается потребление электроэнергии в зданиях, используемых для обороны государства, техническим оборудованием и установками, обеспечивающими непрерывность работы информационной инфраструктуры подразделений сектора государственных финансов, в объектах, составляющих критически важную инфраструктуру.
За неисполнение обязательства по экономии электроэнергии закон "Об особых решениях по защите потребителей электроэнергии в 2023 году в связи с ситуацией на рынке электроэнергии" предусматривает денежные штрафы, размер которых составит до 20 тысяч злотых (около 4,5 тысячи долларов).
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