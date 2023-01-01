https://ria.ru/20230101/shtat-1842710907.html

В России увеличили предельную численность штата МВД

В России увеличили предельную численность штата МВД - РИА Новости, 01.01.2023

В России увеличили предельную численность штата МВД

Предельная штатная численность российских органов внутренних дел увеличилась более чем на 27 тысяч человек с воскресенья — теперь она превышает 922 тысячи. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T11:23

2023-01-01T11:23

2023-01-01T15:03

владимир путин

владимир колокольцев

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Предельная штатная численность российских органов внутренних дел увеличилась более чем на 27 тысяч человек с воскресенья — теперь она превышает 922 тысячи. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в декабре прошедшего года. "Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) <...> с 1 января 2023 года в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников", — говорится в указе главы государства.До этого предельная штатная численность органов внутренних дел составляла 894,9 тысячи человек. Более того, увеличение штатной численности продолжится и в течение 2024 и 2025 годов. С 2024-го она составит немногим более 934 тысяч, а с 2025-го — свыше 938 тысяч человек.В октябре прошедшего года глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании фракции СРЗП в Госдуме заявил, что ведомству нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях к 2026 году.

https://ria.ru/20221227/daktiloskopiya-1841785737.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, владимир колокольцев, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)