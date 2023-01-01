https://ria.ru/20230101/shtat-1842710907.html
В России увеличили предельную численность штата МВД
В России увеличили предельную численность штата МВД - РИА Новости, 01.01.2023
В России увеличили предельную численность штата МВД
Предельная штатная численность российских органов внутренних дел увеличилась более чем на 27 тысяч человек с воскресенья — теперь она превышает 922 тысячи. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:23
2023-01-01T11:23
2023-01-01T15:03
владимир путин
владимир колокольцев
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Предельная штатная численность российских органов внутренних дел увеличилась более чем на 27 тысяч человек с воскресенья — теперь она превышает 922 тысячи. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в декабре прошедшего года. "Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) <...> с 1 января 2023 года в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников", — говорится в указе главы государства.До этого предельная штатная численность органов внутренних дел составляла 894,9 тысячи человек. Более того, увеличение штатной численности продолжится и в течение 2024 и 2025 годов. С 2024-го она составит немногим более 934 тысяч, а с 2025-го — свыше 938 тысяч человек.В октябре прошедшего года глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании фракции СРЗП в Госдуме заявил, что ведомству нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях к 2026 году.
https://ria.ru/20221227/daktiloskopiya-1841785737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир колокольцев, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:23 01.01.2023 (обновлено: 15:03 01.01.2023)
В России увеличили предельную численность штата МВД
Предельную штатную численность МВД увеличили на 27 тысяч человек с 1 января 2023 года
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Предельная штатная численность российских органов внутренних дел увеличилась более чем на 27 тысяч человек с воскресенья — теперь она превышает 922 тысячи.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина
был опубликован в декабре прошедшего года.
"Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) <...> с 1 января 2023 года в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников", — говорится в указе главы государства.
До этого предельная штатная численность органов внутренних дел составляла 894,9 тысячи человек.
Более того, увеличение штатной численности продолжится и в течение 2024 и 2025 годов. С 2024-го она составит немногим более 934 тысяч, а с 2025-го — свыше 938 тысяч человек.
В октябре прошедшего года глава МВД России Владимир Колокольцев
на заседании фракции СРЗП в Госдуме
заявил, что ведомству нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях к 2026 году.