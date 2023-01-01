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СМИ: в Японии сложилась "ненормальная ситуация" в торговле с Россией
СМИ: в Японии сложилась "ненормальная ситуация" в торговле с Россией - РИА Новости, 01.01.2023
СМИ: в Японии сложилась "ненормальная ситуация" в торговле с Россией
Импорт товаров из Японии в Россию в прошлом году превысил показатели 2021 года, несмотря на введенные Японией антироссийские санкции, сообщает издание JB Press. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:46
2023-01-01T10:46
2023-01-01T15:59
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Импорт товаров из Японии в Россию в прошлом году превысил показатели 2021 года, несмотря на введенные Японией антироссийские санкции, сообщает издание JB Press.По информации автора статьи Минору Ямады, общая сумма импорта и экспорта между двумя государствами также остается на досанкционном уровне. Особенно важной статьей импорта оказались подержанные японские легковые автомобили, которые не подпадают под санкции, если их стоимость не превышает шести миллионов иен."Согласно данным торговой статистики, объем торговли с Россией в январе — ноябре составил 1825,2 миллиарда японских йен импорта по сравнению с 542,3 миллиарда японских йен экспорта, что привело к дефициту в размере 1282,9 миллиарда японских йен. Объем импорта уже превысил общий показатель 2021 года в 1551,6 миллиарда иен более чем на 270 миллиардов. Именно столько торговых денег из Японии поступает в Россию", — заявил автор.При этом Ямада подчеркнул, что Япония на фоне общего энергокризиса остается зависима от России в топливной сфере. Из общего объема импорта, который японская сторона оценивает в 132 с половиной миллиарда иен, 66 процентов пришлось на сжиженный природный газ и уголь. Второй важнейшей статьей расходов оказались рыба и морепродукты.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, цены на нефть, владимир путин, япония, россия, сша
В мире, Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Япония, Россия, США
10:46 01.01.2023 (обновлено: 15:59 01.01.2023)
СМИ: в Японии сложилась "ненормальная ситуация" в торговле с Россией
JB Press: импорт товаров из Японии в Россию превысил досанкционный уровень 2021 года
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Импорт товаров из Японии в Россию в прошлом году превысил показатели 2021 года, несмотря на введенные Японией антироссийские санкции, сообщает издание JB Press
.
По информации автора статьи Минору Ямады, общая сумма импорта и экспорта между двумя государствами также остается на досанкционном уровне. Особенно важной статьей импорта оказались подержанные японские легковые автомобили, которые не подпадают под санкции, если их стоимость не превышает шести миллионов иен.
"Согласно данным торговой статистики, объем торговли с Россией в январе — ноябре составил 1825,2 миллиарда японских йен импорта по сравнению с 542,3 миллиарда японских йен экспорта, что привело к дефициту в размере 1282,9 миллиарда японских йен. Объем импорта уже превысил общий показатель 2021 года в 1551,6 миллиарда иен более чем на 270 миллиардов. Именно столько торговых денег из Японии поступает в Россию", — заявил автор.
При этом Ямада подчеркнул, что Япония на фоне общего энергокризиса остается зависима от России в топливной сфере. Из общего объема импорта, который японская сторона оценивает в 132 с половиной миллиарда иен, 66 процентов пришлось на сжиженный природный газ и уголь. Второй важнейшей статьей расходов оказались рыба и морепродукты.
"Импорт морепродуктов (кроме живой рыбы, такой как угорь) из России в январе — октябре составил 129 миллиардов иен. В рамках своих экономических санкций США запретили импорт российской морской продукции, но Япония не подпала под действие ограничений. Когда в марте было объявлено об экономических санкциях, они были отложены на том основании, что "морские продукты оказывают большое влияние на отечественных переработчиков". Например, для рыбаков Хоккайдо эмбарго на российские морепродукты — это вопрос жизни и смерти. В последние годы вылов лосося и другой рыбы в окрестных водах резко сократился, а без российского краба и морского ежа они не могут вести бизнес", — заметил автор.
После начала российской военной спецоперации на Украине
западные страны усилили санкционное давление на Москву
, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.