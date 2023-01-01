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Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина
Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина - РИА Новости, 01.01.2023
Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина
Житель Абхазии Руслан Трапш объявлен в розыск за убийство россиянина, сообщает генпрокуратура республики. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T23:45
2023-01-01T23:45
2023-01-01T23:45
происшествия
абхазия
сухум
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СУХУМ, 1 янв - РИА Новости. Житель Абхазии Руслан Трапш объявлен в розыск за убийство россиянина, сообщает генпрокуратура республики. В генпрокуратуре уточняют, что инцидент произошел вечером 30 декабря 2022 года. Трапш умышленно выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова в Сухуме, за которой находился потерпевший Николай Тараканов. От полученного ранения россиянин скончался на месте. "В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание Трапш Р.А.", - говорится в сообщении. В отношение Трапша возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
https://ria.ru/20221224/zaderzhanie-1841152249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абхазия, сухум
Происшествия, Абхазия, Сухум
Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина
Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина в Сухуме