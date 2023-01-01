https://ria.ru/20230101/rozysk-1842776290.html

Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина

Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина - РИА Новости, 01.01.2023

Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина

Житель Абхазии Руслан Трапш объявлен в розыск за убийство россиянина, сообщает генпрокуратура республики. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T23:45

2023-01-01T23:45

2023-01-01T23:45

происшествия

абхазия

сухум

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СУХУМ, 1 янв - РИА Новости. Житель Абхазии Руслан Трапш объявлен в розыск за убийство россиянина, сообщает генпрокуратура республики. В генпрокуратуре уточняют, что инцидент произошел вечером 30 декабря 2022 года. Трапш умышленно выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова в Сухуме, за которой находился потерпевший Николай Тараканов. От полученного ранения россиянин скончался на месте. "В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание Трапш Р.А.", - говорится в сообщении. В отношение Трапша возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

https://ria.ru/20221224/zaderzhanie-1841152249.html

абхазия

сухум

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, абхазия, сухум