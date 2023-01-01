https://ria.ru/20230101/restoran-1842704514.html

В центре Москвы загорелся ресторан

В центре Москвы загорелся ресторан - РИА Новости, 01.01.2023

В центре Москвы загорелся ресторан

Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T10:11

2023-01-01T10:11

2023-01-01T15:33

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. По его словам, площадь пожара составляет порядка 50 квадратных метров, но реальные размеры возгорания сложно оценить из-за задымления. Он также отметил, что пожарные успели вынести из охваченного огнем ресторана восемь газовых баллонов.Позднее спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 квадратных метров.

https://ria.ru/20230101/pozhar-1842701181.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость