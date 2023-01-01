https://ria.ru/20230101/restoran-1842704514.html
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан - РИА Новости, 01.01.2023
В центре Москвы загорелся ресторан
Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:11
2023-01-01T10:11
2023-01-01T15:33
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. По его словам, площадь пожара составляет порядка 50 квадратных метров, но реальные размеры возгорания сложно оценить из-за задымления. Он также отметил, что пожарные успели вынести из охваченного огнем ресторана восемь газовых баллонов.Позднее спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 квадратных метров.
https://ria.ru/20230101/pozhar-1842701181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Коммерческая недвижимость
10:11 01.01.2023 (обновлено: 15:33 01.01.2023)
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан, людей внутри нет