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В центре Москвы загорелся ресторан - РИА Новости, 01.01.2023
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В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан - РИА Новости, 01.01.2023
В центре Москвы загорелся ресторан
Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:11
2023-01-01T15:33
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. По его словам, площадь пожара составляет порядка 50 квадратных метров, но реальные размеры возгорания сложно оценить из-за задымления. Он также отметил, что пожарные успели вынести из охваченного огнем ресторана восемь газовых баллонов.Позднее спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 квадратных метров.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Коммерческая недвижимость
10:11 01.01.2023 (обновлено: 15:33 01.01.2023)
 
В центре Москвы загорелся ресторан

В центре Москвы загорелся ресторан, людей внутри нет

© Прокуратура МосквыСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в ресторане в центре Москвы. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в ресторане в центре Москвы. Кадр видео
© Прокуратура Москвы
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в ресторане в центре Москвы. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

"Пожарные проводят разведку по заявке о возгорании в кафе на 1-м Волконском переулке, 15. Пока наблюдается задымление, людей внутри, по словам администрации заведения, нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составляет порядка 50 квадратных метров, но реальные размеры возгорания сложно оценить из-за задымления. Он также отметил, что пожарные успели вынести из охваченного огнем ресторана восемь газовых баллонов.
Позднее спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 квадратных метров.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКоммерческая недвижимость
 
 
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