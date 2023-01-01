https://ria.ru/20230101/rekord-1842762568.html

Погода в Москве побила температурный рекорд 1973 года

Погода в Москве побила температурный рекорд 1973 года - РИА Новости, 01.01.2023

Погода в Москве побила температурный рекорд 1973 года

Воздух в Москве 1 января прогрелся до плюс 4,5 градуса, побив тем самым рекорд полувековой давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T20:32

2023-01-01T20:32

2023-01-01T22:53

общество

евгений тишковец

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Воздух в Москве 1 января прогрелся до плюс 4,5 градуса, побив тем самым рекорд полувековой давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, когда температура составила плюс 4,2 градуса. "Сегодня в Москве плюс 4,5 градуса", — уточнил Тишковец.Позднее другой ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил в Telegram-канале, что итоговая температура 1 января составила плюс 5,1 градуса. "Прежнее достижение 50-летней давности превышено на 0,9 градуса, и теперь составляет плюс 5,1 градуса", — отметил он.Леус добавил, что в Санкт-Петербурге воздух также прогрелся до рекордного показателя — плюс 4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем в 2017 году.

https://ria.ru/20230101/pogoda-1842757171.html

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общество, евгений тишковец, москва, центр "фобос", погода