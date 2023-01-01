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Погода в Москве побила температурный рекорд 1973 года - РИА Новости, 01.01.2023
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Погода в Москве побила температурный рекорд 1973 года
Погода в Москве побила температурный рекорд 1973 года - РИА Новости, 01.01.2023
Погода в Москве побила температурный рекорд 1973 года
Воздух в Москве 1 января прогрелся до плюс 4,5 градуса, побив тем самым рекорд полувековой давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T20:32
2023-01-01T22:53
общество
евгений тишковец
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Воздух в Москве 1 января прогрелся до плюс 4,5 градуса, побив тем самым рекорд полувековой давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, когда температура составила плюс 4,2 градуса. "Сегодня в Москве плюс 4,5 градуса", — уточнил Тишковец.Позднее другой ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил в Telegram-канале, что итоговая температура 1 января составила плюс 5,1 градуса. "Прежнее достижение 50-летней давности превышено на 0,9 градуса, и теперь составляет плюс 5,1 градуса", — отметил он.Леус добавил, что в Санкт-Петербурге воздух также прогрелся до рекордного показателя — плюс 4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем в 2017 году.
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общество, евгений тишковец, москва, центр "фобос", погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Центр "Фобос", Погода
20:32 01.01.2023 (обновлено: 22:53 01.01.2023)
 
Погода в Москве побила температурный рекорд 1973 года

В Москве побит температурный рекорд 1973 года, воздух прогрелся до 4,5 градуса

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Воздух в Москве 1 января прогрелся до плюс 4,5 градуса, побив тем самым рекорд полувековой давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, когда температура составила плюс 4,2 градуса.
"Сегодня в Москве плюс 4,5 градуса", — уточнил Тишковец.
Позднее другой ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил в Telegram-канале, что итоговая температура 1 января составила плюс 5,1 градуса.
"Прежнее достижение 50-летней давности превышено на 0,9 градуса, и теперь составляет плюс 5,1 градуса", — отметил он.
Леус добавил, что в Санкт-Петербурге воздух также прогрелся до рекордного показателя — плюс 4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем в 2017 году.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваЦентр "Фобос"Погода
 
 
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