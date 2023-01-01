https://ria.ru/20230101/ranenyy-1842776471.html

В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный

В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный - РИА Новости, 01.01.2023

В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный

Один сирийский военнослужащий пострадал при минометном обстреле со стороны боевиков в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T23:49

2023-01-01T23:49

2023-01-01T23:49

идлиб (мухафаза)

в мире

сирия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Один сирийский военнослужащий пострадал при минометном обстреле со стороны боевиков в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Кроме того, нарушений режима прекращения огня со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии не зафиксировано. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – пять обстрелов.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20221231/bespilotnik-1842674147.html

идлиб (мухафаза)

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

идлиб (мухафаза), в мире, сирия