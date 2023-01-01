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В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный - РИА Новости, 01.01.2023
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В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный
В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный - РИА Новости, 01.01.2023
В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный
Один сирийский военнослужащий пострадал при минометном обстреле со стороны боевиков в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T23:49
2023-01-01T23:49
идлиб (мухафаза)
в мире
сирия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Один сирийский военнослужащий пострадал при минометном обстреле со стороны боевиков в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Кроме того, нарушений режима прекращения огня со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии не зафиксировано. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – пять обстрелов.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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идлиб (мухафаза), в мире, сирия
Идлиб (мухафаза), В мире, Сирия
23:49 01.01.2023
 
В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный

Сирийский военный пострадал при минометном обстреле со стороны боевиков в провинции Идлиб

© Фото : SANAВ провинции Идлиб
В провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© Фото : SANA
В провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Один сирийский военнослужащий пострадал при минометном обстреле со стороны боевиков в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"В провинции Идлиб в результате минометного огня, произведенного террористами из района Зигита по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Руайха, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.
Кроме того, нарушений режима прекращения огня со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии не зафиксировано.
За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – пять обстрелов.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Идлиб (мухафаза)В миреСирия
 
 
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