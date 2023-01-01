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В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный
В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный - РИА Новости, 01.01.2023
В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный
Один сирийский военнослужащий пострадал при минометном обстреле со стороны боевиков в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T23:49
2023-01-01T23:49
2023-01-01T23:49
идлиб (мухафаза)
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сирия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Один сирийский военнослужащий пострадал при минометном обстреле со стороны боевиков в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Кроме того, нарушений режима прекращения огня со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии не зафиксировано. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – пять обстрелов.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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идлиб (мухафаза)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
идлиб (мухафаза), в мире, сирия
Идлиб (мухафаза), В мире, Сирия
В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный
Сирийский военный пострадал при минометном обстреле со стороны боевиков в провинции Идлиб