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Число раненных при обстреле Первомайска в ЛНР выросло до шести человек - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/ranenye-1842723462.html
Число раненных при обстреле Первомайска в ЛНР выросло до шести человек
Число раненных при обстреле Первомайска в ЛНР выросло до шести человек - РИА Новости, 01.01.2023
Число раненных при обстреле Первомайска в ЛНР выросло до шести человек
Число мирных жителей, раненых при обстреле Первомайска со стороны украинских силовиков, выросло до 6 человек, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:17
2023-01-01T13:17
специальная военная операция на украине
татьяна ковалева
первомайск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Число мирных жителей, раненых при обстреле Первомайска со стороны украинских силовиков, выросло до 6 человек, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что при обстреле из РСЗО HIMARS накануне вечером получили ранения два медицинских сотрудника, а при повторном обстреле пострадали автомобили прибывших на место происшествия врачей, а также самого Колягина. Заместитель главврача больницы Татьяна Ковалева уточнила РИА Новости, что шесть человек - пациенты и медперсонал - погибли при обстреле больницы в Первомайске в ЛНР вечером 31 декабря. "В результате обстрела населенного пункта Первомайск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 6 ракет типа M31 и М30А1 GMLRS) получили ранения 6 мирных жителей, а также разрушен корпус Центральной городской больницы", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230101/donbass-1842719133.html
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татьяна ковалева, первомайск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Ковалева, Первомайск, Луганская Народная Республика, Происшествия
13:17 01.01.2023
 
Число раненных при обстреле Первомайска в ЛНР выросло до шести человек

В ЛНР заявили, что число раненных при обстреле Первомайска в ЛНР выросло до шести человек

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела Первомайска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Первомайска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела Первомайска со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Число мирных жителей, раненых при обстреле Первомайска со стороны украинских силовиков, выросло до 6 человек, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что при обстреле из РСЗО HIMARS накануне вечером получили ранения два медицинских сотрудника, а при повторном обстреле пострадали автомобили прибывших на место происшествия врачей, а также самого Колягина. Заместитель главврача больницы Татьяна Ковалева уточнила РИА Новости, что шесть человек - пациенты и медперсонал - погибли при обстреле больницы в Первомайске в ЛНР вечером 31 декабря.
Представитель госпиталя в Перевальске о пострадавших при обстреле больницы в Первомайском - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 12:39Специальная военная операция на Украине
Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей
"В результате обстрела населенного пункта Первомайск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 6 ракет типа M31 и М30А1 GMLRS) получили ранения 6 мирных жителей, а также разрушен корпус Центральной городской больницы", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеТатьяна КовалеваПервомайскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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