https://ria.ru/20230101/putin-1842674276.html

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 01.01.2023

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к согражданам. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T00:00

2023-01-01T00:00

2023-01-01T00:02

общество

владимир путин

россия

украина

новый год

донбасс

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к согражданам.В этот раз глава государства выступал не на фоне Кремля, а в кругу военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.По словам Путина, 2022 год ознаменовался поворотными событиями, заложившими основу будущего и для России, и для всего мира, год, наполненный волнениями и тревогами."Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", — сказал он.Президент подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.Он отметил, что Запад годами заверял Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживал неонацистов и готовился к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а украинский народ используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил Путин."Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", — заверил российский лидер.Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, останется великой и независимой страной."Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли", — подытожил президент.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, новогоднее обращение записывалось в штабе Южного военного округа.

https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html

россия

украина

донбасс

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"Вместе мы преодолеем все трудности": Путин поздравил россиян с Новым годом "Вместе мы преодолеем все трудности": Путин поздравил россиян с Новым годом 2023-01-01T00:00 true PT8M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, владимир путин, россия, украина, новый год, донбасс, дмитрий песков (спецпредставитель президента)