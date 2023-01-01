https://ria.ru/20230101/putin-1842674276.html
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 01.01.2023
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к согражданам. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T00:00
2023-01-01T00:00
2023-01-01T00:02
общество
владимир путин
россия
украина
новый год
донбасс
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к согражданам.В этот раз глава государства выступал не на фоне Кремля, а в кругу военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.По словам Путина, 2022 год ознаменовался поворотными событиями, заложившими основу будущего и для России, и для всего мира, год, наполненный волнениями и тревогами."Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", — сказал он.Президент подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.Он отметил, что Запад годами заверял Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживал неонацистов и готовился к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а украинский народ используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил Путин."Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", — заверил российский лидер.Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, останется великой и независимой страной."Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли", — подытожил президент.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, новогоднее обращение записывалось в штабе Южного военного округа.
https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842671754_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e952df398ce53c7e966f567676eb97b5.jpg
"Вместе мы преодолеем все трудности": Путин поздравил россиян с Новым годом
"Вместе мы преодолеем все трудности": Путин поздравил россиян с Новым годом
2023-01-01T00:00
true
PT8M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, украина, новый год, донбасс, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Общество, Владимир Путин, Россия, Украина, Новый год, Донбасс, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
00:00 01.01.2023 (обновлено: 00:02 01.01.2023)
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам в окружении военных
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к согражданам.
В этот раз глава государства выступал не на фоне Кремля, а в кругу военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине
.
По словам Путина, 2022 год ознаменовался поворотными событиями, заложившими основу будущего и для России, и для всего мира, год, наполненный волнениями и тревогами.
"Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", — сказал он.
Президент подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.
"Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — наш священный долг перед предками и потомками", — добавил глава государства.
Он отметил, что Запад годами заверял Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе
, но на деле поддерживал неонацистов и готовился к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а украинский народ используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил Путин.
"Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", — заверил российский лидер.
Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, останется великой и независимой страной.
"Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли", — подытожил президент.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
, новогоднее обращение записывалось в штабе Южного военного округа.