Празднование Нового года в России и мире
Первыми территориями, встретившими новый, 2023 год, стали остров Рождества (Кирибати), расположенный в центральной части Тихого океана, а также островное государство Самоа, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноименного архипелага.
Первыми территориями, встретившими новый, 2023 год, стали остров Рождества (Кирибати), расположенный в центральной части Тихого океана, а также островное государство Самоа, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноименного архипелага.
В России первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки. В этих регионах он наступил в 15:00 по московскому времени 31 декабря. А в 16:00 по московскому времени 2023 год наступил уже на Сахалине.
В России первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки. В этих регионах он наступил в 15:00 по московскому времени 31 декабря. А в 16:00 по московскому времени 2023 год наступил уже на Сахалине.
Москвичи встретили праздник вместе с жителями Болгарии, Ботсваны, Бурунди, Греции, Египта, Замбии, Зимбабве, Израиля, Иордании, Кипра, Латвии, Лесото, Ливана, Ливии, Литвы, Малави, Мозамбика, Молдавии, Намибии, Палестины, Руанды, Румынии, Свазиленда, Сирии, Судана, Украины, Финляндии, Эстонии, ЮАР.
Москвичи встретили праздник вместе с жителями Болгарии, Ботсваны, Бурунди, Греции, Египта, Замбии, Зимбабве, Израиля, Иордании, Кипра, Латвии, Лесото, Ливана, Ливии, Литвы, Малави, Мозамбика, Молдавии, Намибии, Палестины, Руанды, Румынии, Свазиленда, Сирии, Судана, Украины, Финляндии, Эстонии, ЮАР.
Последними Новый год встречали в 14:00 по московскому времени в Американском Самоа, в островном государстве Ниуэ.
Последними Новый год встречали в 14:00 по московскому времени в Американском Самоа, в островном государстве Ниуэ.
В России новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу.
В России новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу.
В российских регионах на новогодние праздники организовали свыше 20 тысяч массовых мероприятий с участием детей.
В российских регионах на новогодние праздники организовали свыше 20 тысяч массовых мероприятий с участием детей.
В новогодние праздники многие россияне отправились на отдых. Самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны оказались столицы: первое место среди новогодних бронирований заняла Москва, второе ― Санкт-Петербург. На третьей строчке расположился южный Адлер, на четвертой ― Казань, а на пятой ― Эсто-Садок.
В новогодние праздники многие россияне отправились на отдых. Самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны оказались столицы: первое место среди новогодних бронирований заняла Москва, второе ― Санкт-Петербург. На третьей строчке расположился южный Адлер, на четвертой ― Казань, а на пятой ― Эсто-Садок.
РЖД на новогодние праздники назначили около тысячи дополнительных пассажирских поездов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.
РЖД на новогодние праздники назначили около тысячи дополнительных пассажирских поездов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Накануне Нового года в России началась ставшая традиционной всероссийская благотворительная акция "Елка желаний".
Накануне Нового года в России началась ставшая традиционной всероссийская благотворительная акция "Елка желаний".
В этом году в акции "Елка желаний" принимают участие жители присоединенных территорий.
В этом году в акции "Елка желаний" принимают участие жители присоединенных территорий.
Политики и известные люди поздравили детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Политики и известные люди поздравили детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В некоторых российских регионах и городах, в том числе в Москве, Волгограде, Севастополе и многих других, отказались от салютов в новогоднюю ночь.
В некоторых российских регионах и городах, в том числе в Москве, Волгограде, Севастополе и многих других, отказались от салютов в новогоднюю ночь.
Празднование Нового года в Москве — это всегда богатая программа и масса впечатлений. Составить маршрут для новогодних каникул в Москве можно было самостоятельно — с помощью интерактивной карты мероприятий.
Празднование Нового года в Москве — это всегда богатая программа и масса впечатлений. Составить маршрут для новогодних каникул в Москве можно было самостоятельно — с помощью интерактивной карты мероприятий.
Жителей и гостей столицы в праздничные дни ждут украшенные улицы и площади, многочисленные парки, катки, рестораны, кафе, торговые центры, театры, площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" и прочие локации, где будут проводить новогодние и рождественские елки.
Жителей и гостей столицы в праздничные дни ждут украшенные улицы и площади, многочисленные парки, катки, рестораны, кафе, торговые центры, театры, площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" и прочие локации, где будут проводить новогодние и рождественские елки.
В Азербайджане Новый год отмечают так же, как в России, с елкой, застольем и семейными посиделками. В Баку праздничный фейерверк можно было посмотреть с воды, ведь на Приморском бульваре можно поплавать на прогулочной лодке по сети каналов.
В Азербайджане Новый год отмечают так же, как в России, с елкой, застольем и семейными посиделками. В Баку праздничный фейерверк можно было посмотреть с воды, ведь на Приморском бульваре можно поплавать на прогулочной лодке по сети каналов.
Сербские новогодние традиции также мало чем отличаются от российских. Здесь тоже отмечают праздник сначала в ночь с 31 декабря по 1 января, а потом по старому стилю — с 13 на 14 января. А к детям приходят Дед Мраз и Снегулица.
Сербские новогодние традиции также мало чем отличаются от российских. Здесь тоже отмечают праздник сначала в ночь с 31 декабря по 1 января, а потом по старому стилю — с 13 на 14 января. А к детям приходят Дед Мраз и Снегулица.
В Австралии Новый год отмечают в разгар лета. Поэтому праздник часто проводят не в кругу семьи, а на пляжной вечеринке. Первого января австралийцы будут отдыхать, а 2 января будет рабочим днем.
В Австралии Новый год отмечают в разгар лета. Поэтому праздник часто проводят не в кругу семьи, а на пляжной вечеринке. Первого января австралийцы будут отдыхать, а 2 января будет рабочим днем.
В Гонконге европейский Новый год отмечают скромнее, чем китайский, но и здесь можно встретить ели, посетить лазерное шоу и увидеть грандиозный фейерверк.
В Гонконге европейский Новый год отмечают скромнее, чем китайский, но и здесь можно встретить ели, посетить лазерное шоу и увидеть грандиозный фейерверк.
В Бразилии Новый год называют Confraternização или Reveillon, что в переводе означает "братание". Здесь в ночь с 31 декабря на 1 января принято обниматься и прощать друг другу старые обиды.
В Бразилии Новый год называют Confraternização или Reveillon, что в переводе означает "братание". Здесь в ночь с 31 декабря на 1 января принято обниматься и прощать друг другу старые обиды.