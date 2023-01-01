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Празднование Нового года в России и мире - РИА Новости, 01.01.2023
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Новый год — 2023
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Празднование Нового года в России и мире
Празднование Нового года в России и мире - РИА Новости, 01.01.2023
Празднование Нового года в России и мире
Жители планеты встретили новый, 2023 год. Главные моменты праздника — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.01.2023
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новый год — 2023
россия
ржд
новый год
москва
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Жители планеты встретили новый, 2023 год. Главные моменты праздника — в фотоленте Ria.ru.
россия
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Фото, Новый год — 2023, Россия, РЖД, Новый год, Москва, Тихий океан
11:54 01.01.2023 (обновлено: 22:39 01.01.2023)
 

Празднование Нового года в России и мире

Читать ria.ru в
Жители планеты встретили новый, 2023 год. Главные моменты праздника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанк

Первыми территориями, встретившими новый, 2023 год, стали остров Рождества (Кирибати), расположенный в центральной части Тихого океана, а также островное государство Самоа, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноименного архипелага.

Новогодняя инсталляция в центре города Петропавловска-Камчатского
1 из 19

Первыми территориями, встретившими новый, 2023 год, стали остров Рождества (Кирибати), расположенный в центральной части Тихого океана, а также островное государство Самоа, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноименного архипелага.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанк

В России первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки. В этих регионах он наступил в 15:00 по московскому времени 31 декабря. А в 16:00 по московскому времени 2023 год наступил уже на Сахалине.

Дед Мороз и Снегурочка фотографируются во время встречи Нового года в центре города Петропавловска-Камчатского
2 из 19

В России первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки. В этих регионах он наступил в 15:00 по московскому времени 31 декабря. А в 16:00 по московскому времени 2023 год наступил уже на Сахалине.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанк

Москвичи встретили праздник вместе с жителями Болгарии, Ботсваны, Бурунди, Греции, Египта, Замбии, Зимбабве, Израиля, Иордании, Кипра, Латвии, Лесото, Ливана, Ливии, Литвы, Малави, Мозамбика, Молдавии, Намибии, Палестины, Руанды, Румынии, Свазиленда, Сирии, Судана, Украины, Финляндии, Эстонии, ЮАР.

Продажа новогодних сувениров на центральной площади Владивостока
3 из 19

Москвичи встретили праздник вместе с жителями Болгарии, Ботсваны, Бурунди, Греции, Египта, Замбии, Зимбабве, Израиля, Иордании, Кипра, Латвии, Лесото, Ливана, Ливии, Литвы, Малави, Мозамбика, Молдавии, Намибии, Палестины, Руанды, Румынии, Свазиленда, Сирии, Судана, Украины, Финляндии, Эстонии, ЮАР.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Последними Новый год встречали в 14:00 по московскому времени в Американском Самоа, в островном государстве Ниуэ.

Снегурочка общается с детьми в гостях у многодетной семьи Сергиенко во время встречи Нового года в коттеджном поселке под Владивостоком
4 из 19

Последними Новый год встречали в 14:00 по московскому времени в Американском Самоа, в островном государстве Ниуэ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В России новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу.

Люди встречают новый год на территории одного из старейших парков Казани Чёрное озеро
5 из 19

В России новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В российских регионах на новогодние праздники организовали свыше 20 тысяч массовых мероприятий с участием детей.

Девушка в маске с мандаринами на катке на территории одного из старейших парков Казани Чёрное озеро в новогоднюю ночь
6 из 19

В российских регионах на новогодние праздники организовали свыше 20 тысяч массовых мероприятий с участием детей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В новогодние праздники многие россияне отправились на отдых. Самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны оказались столицы: первое место среди новогодних бронирований заняла Москва, второе ― Санкт-Петербург. На третьей строчке расположился южный Адлер, на четвертой ― Казань, а на пятой ― Эсто-Садок.

Люди во время празднования Нового года в центре Мелитополя
7 из 19

В новогодние праздники многие россияне отправились на отдых. Самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны оказались столицы: первое место среди новогодних бронирований заняла Москва, второе ― Санкт-Петербург. На третьей строчке расположился южный Адлер, на четвертой ― Казань, а на пятой ― Эсто-Садок.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

РЖД на новогодние праздники назначили около тысячи дополнительных пассажирских поездов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Молодые люди фотографируются во время встречи Нового года у главной елки в центре Мариуполя
8 из 19

РЖД на новогодние праздники назначили около тысячи дополнительных пассажирских поездов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Накануне Нового года в России началась ставшая традиционной всероссийская благотворительная акция "Елка желаний".

Праздничный салют во время встречи Нового года в Новосибирске
9 из 19

Накануне Нового года в России началась ставшая традиционной всероссийская благотворительная акция "Елка желаний".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в медиабанк

В этом году в акции "Елка желаний" принимают участие жители присоединенных территорий.

Белая швейцарская овчарка Моро и его хозяйка смотрят в окно на новогодние салюты в Екатеринбурге
10 из 19

В этом году в акции "Елка желаний" принимают участие жители присоединенных территорий.

© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Политики и известные люди поздравили детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Люди встречают Новый год в Волгограде
11 из 19

Политики и известные люди поздравили детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

В некоторых российских регионах и городах, в том числе в Москве, Волгограде, Севастополе и многих других, отказались от салютов в новогоднюю ночь.

Новогодние гуляния на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
12 из 19

В некоторых российских регионах и городах, в том числе в Москве, Волгограде, Севастополе и многих других, отказались от салютов в новогоднюю ночь.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Празднование Нового года в Москве — это всегда богатая программа и масса впечатлений. Составить маршрут для новогодних каникул в Москве можно было самостоятельно — с помощью интерактивной карты мероприятий.

Празднование Нового года в Москве
13 из 19

Празднование Нового года в Москве — это всегда богатая программа и масса впечатлений. Составить маршрут для новогодних каникул в Москве можно было самостоятельно — с помощью интерактивной карты мероприятий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Жителей и гостей столицы в праздничные дни ждут украшенные улицы и площади, многочисленные парки, катки, рестораны, кафе, торговые центры, театры, площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" и прочие локации, где будут проводить новогодние и рождественские елки.

Люди встречают Новый год в Москве
14 из 19

Жителей и гостей столицы в праздничные дни ждут украшенные улицы и площади, многочисленные парки, катки, рестораны, кафе, торговые центры, театры, площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" и прочие локации, где будут проводить новогодние и рождественские елки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанк

В Азербайджане Новый год отмечают так же, как в России, с елкой, застольем и семейными посиделками. В Баку праздничный фейерверк можно было посмотреть с воды, ведь на Приморском бульваре можно поплавать на прогулочной лодке по сети каналов.

Праздничный салют во время празднования Нового 2023 года в Баку
15 из 19

В Азербайджане Новый год отмечают так же, как в России, с елкой, застольем и семейными посиделками. В Баку праздничный фейерверк можно было посмотреть с воды, ведь на Приморском бульваре можно поплавать на прогулочной лодке по сети каналов.

© Sputnik / Мурад Оруджев
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в медиабанк

Сербские новогодние традиции также мало чем отличаются от российских. Здесь тоже отмечают праздник сначала в ночь с 31 декабря по 1 января, а потом по старому стилю — с 13 на 14 января. А к детям приходят Дед Мраз и Снегулица.

Праздничный салют в новогоднюю ночь на набережной реки Сава в Белграде
16 из 19

Сербские новогодние традиции также мало чем отличаются от российских. Здесь тоже отмечают праздник сначала в ночь с 31 декабря по 1 января, а потом по старому стилю — с 13 на 14 января. А к детям приходят Дед Мраз и Снегулица.

© РИА Новости / Александар Джорович
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© AFP 2022 / DAVID GRAY

В Австралии Новый год отмечают в разгар лета. Поэтому праздник часто проводят не в кругу семьи, а на пляжной вечеринке. Первого января австралийцы будут отдыхать, а 2 января будет рабочим днем.

Новогодний фейерверк в Сиднее, Австралия
17 из 19

В Австралии Новый год отмечают в разгар лета. Поэтому праздник часто проводят не в кругу семьи, а на пляжной вечеринке. Первого января австралийцы будут отдыхать, а 2 января будет рабочим днем.

© AFP 2022 / DAVID GRAY
© AP Photo / Anthony Kwan

В Гонконге европейский Новый год отмечают скромнее, чем китайский, но и здесь можно встретить ели, посетить лазерное шоу и увидеть грандиозный фейерверк.

Новогодний фейерверк в Гонконге
18 из 19

В Гонконге европейский Новый год отмечают скромнее, чем китайский, но и здесь можно встретить ели, посетить лазерное шоу и увидеть грандиозный фейерверк.

© AP Photo / Anthony Kwan
© AP Photo / Bruna Prado

В Бразилии Новый год называют Confraternização или Reveillon, что в переводе означает "братание". Здесь в ночь с 31 декабря на 1 января принято обниматься и прощать друг другу старые обиды.

Новогодний фейерверк на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
19 из 19

В Бразилии Новый год называют Confraternização или Reveillon, что в переводе означает "братание". Здесь в ночь с 31 декабря на 1 января принято обниматься и прощать друг другу старые обиды.

© AP Photo / Bruna Prado
 
Новый год — 2023ФотоРоссияРЖДНовый годМоскваТихий океан
 
 
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