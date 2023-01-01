https://ria.ru/20230101/praga-1842683945.html

В новогоднюю ночь в центре Праги ранили полицейского

В новогоднюю ночь в центре Праги ранили полицейского - РИА Новости, 01.01.2023

В новогоднюю ночь в центре Праги ранили полицейского

Пьяный мужчина в новогоднюю ночь напал на полицейского на Вацлавской площади в центре Праги, служитель порядка с ранением головы отправлен в больницу, на улице... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T04:01

2023-01-01T04:01

2023-01-01T07:07

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ПРАГА, 1 янв — РИА Новости. Пьяный мужчина в новогоднюю ночь напал на полицейского на Вацлавской площади в центре Праги, служитель порядка с ранением головы отправлен в больницу, на улице рядом в результате использования пиротехники в домах разбито более 30 окон, сообщила журналистам представитель стражей порядка Виолета Сиржиштева. "Пьяный мужчина по неизвестной причине напал на Вацлавской площади на полицейского, который в это время разбирал происшествие с двумя другими мужчинами. С ранением головы полицейский был отправлен в больницу. Еще шестерым легко раненым туристам медики оказали помощь на месте", — заявила Сиржиштева.По ее словам, только за вторую половину субботы полиция Праги получила около 500 сообщений о происшествиях — от домашнего насилия до разбитых в результате использования пиротехники окон в домах. Таковых только на небольшой улице Ве смечках рядом с Вацлавской площадью насчитывается более 30. Кроме того, сказала Сиржиштева, в течение вчерашнего дня пожарным пришлось 65 раз вступать в Праге в борьбу с огнем, разгоревшимся в подвалах, на балконах или на крышах домов от использования пиротехники. Полиция также отмечает присутствие на улицах столицы весьма значительного количества людей, чему способствует высокая температура воздуха, установившаяся в эти дни в Чехии. В новогоднюю ночь термометры показывали плюс 14 градусов. А в полдень субботы в Праге установился рекорд для декабря за все время измерений температуры в Чехии — плюс 18,2 градуса. Подобная погода вызвана потоками очень теплого воздуха, идущего в Европу с северо-запада Африки.

https://ria.ru/20221231/ubiystvo-1842673214.html

https://ria.ru/20221231/istoriya-1842558694.html

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в мире, здоровье - общество, прага, чехия, европа