Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/poteri-1842732214.html
В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении
В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении - РИА Новости, 01.01.2023
В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих, а также 14 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:58
2023-01-01T15:03
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:192:2500:1598_1920x0_80_0_0_e70a9ac8f0a914016cffcb6d17cfdeee.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих, а также 14 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842155077.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_169:0:2392:1667_1920x0_80_0_0_e9edb91be7e91c5271450a053467a47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
14:58 01.01.2023 (обновлено: 15:03 01.01.2023)
 
В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении

ВС России за сутки уничтожили более 110 украинских военных на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих, а также 14 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 12:24
GT: Зеленский одним действием намекнул, что Киев в отчаянии
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала