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В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении

В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении - РИА Новости, 01.01.2023

В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих, а также 14 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:58

2023-01-01T14:58

2023-01-01T15:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих, а также 14 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842155077.html

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донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины