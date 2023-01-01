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В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении
В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении - РИА Новости, 01.01.2023
В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих, а также 14 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:58
2023-01-01T14:58
2023-01-01T15:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих, а также 14 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842155077.html
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россия, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
14:58 01.01.2023 (обновлено: 15:03 01.01.2023)
В Минобороны рассказали об украинских потерях на Донецком направлении
ВС России за сутки уничтожили более 110 украинских военных на Донецком направлении