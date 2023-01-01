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ВСУ потеряли 190 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли 190 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 01.01.2023

ВСУ потеряли 190 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и красно-лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили 190 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:54

2023-01-01T14:54

2023-01-01T15:58

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. На купянском и красно-лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили 190 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап", - сказали в ведомстве.На красно-лиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 111-й бригады территориальной обороны войск Украины в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20221228/kadyrov-1841788100.html

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