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ВСУ потеряли 190 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/poteri-1842731781.html
ВСУ потеряли 190 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли 190 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 01.01.2023
ВСУ потеряли 190 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и красно-лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили 190 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:54
2023-01-01T15:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. На купянском и красно-лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили 190 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап", - сказали в ведомстве.На красно-лиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 111-й бригады территориальной обороны войск Украины в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа", - добавили в Минобороны.
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Минобороны РФ: поражены места хранения и запуска беспилотников Украины
ВС РФ 31 декабря нанесли удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины, которые изготавливают ударные беспилотники; в ходе удара 31 декабря поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников Украины; ВС РФ ударом 31 декабря сорвали планы Киева совершить в ближайшее время террористические атаки против России;
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Харьковская область, В мире
14:54 01.01.2023 (обновлено: 15:58 01.01.2023)
 
ВСУ потеряли 190 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВС России уничтожили 190 украинских военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. На купянском и красно-лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили 190 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап", - сказали в ведомстве.
На красно-лиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 111-й бригады территориальной обороны войск Украины в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьВ мире
 
 
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