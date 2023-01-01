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Новогодние гуляния в России прошли без происшествий - РИА Новости, 01.01.2023
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Новогодние гуляния в России прошли без происшествий
Новогодние гуляния в России прошли без происшествий - РИА Новости, 01.01.2023
Новогодние гуляния в России прошли без происшествий
Сотрудники МВД России обеспечили общественный порядок в новогоднюю ночь, праздники прошли без происшествий, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:11
2023-01-01T14:11
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сотрудники МВД России обеспечили общественный порядок в новогоднюю ночь, праздники прошли без происшествий, сообщает пресс-служба ведомства. "Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь. К этой работе также привлекались сотрудники Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур", - говорится в сообщении. Уточняется, что в праздничных мероприятиях приняли участие свыше 1,6 миллиона человек. "В результате принятых мер нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не допущено. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
14:11 01.01.2023
 
Новогодние гуляния в России прошли без происшествий

Сотрудники МВД обеспечили общественный порядок в России в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЛюди встречают Новый год в Москве
Люди встречают Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сотрудники МВД России обеспечили общественный порядок в новогоднюю ночь, праздники прошли без происшествий, сообщает пресс-служба ведомства.
"Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь. К этой работе также привлекались сотрудники Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в праздничных мероприятиях приняли участие свыше 1,6 миллиона человек.
"В результате принятых мер нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не допущено. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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