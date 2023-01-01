https://ria.ru/20230101/poryadok-1842726272.html

Новогодние гуляния в России прошли без происшествий

Новогодние гуляния в России прошли без происшествий - РИА Новости, 01.01.2023

Новогодние гуляния в России прошли без происшествий

Сотрудники МВД России обеспечили общественный порядок в новогоднюю ночь, праздники прошли без происшествий, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:11

2023-01-01T14:11

2023-01-01T14:11

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сотрудники МВД России обеспечили общественный порядок в новогоднюю ночь, праздники прошли без происшествий, сообщает пресс-служба ведомства. "Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь. К этой работе также привлекались сотрудники Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур", - говорится в сообщении. Уточняется, что в праздничных мероприятиях приняли участие свыше 1,6 миллиона человек. "В результате принятых мер нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не допущено. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230101/pozhar-1842725923.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия