https://ria.ru/20230101/poryadok-1842726272.html
Новогодние гуляния в России прошли без происшествий
Новогодние гуляния в России прошли без происшествий - РИА Новости, 01.01.2023
Новогодние гуляния в России прошли без происшествий
Сотрудники МВД России обеспечили общественный порядок в новогоднюю ночь, праздники прошли без происшествий, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:11
2023-01-01T14:11
2023-01-01T14:11
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сотрудники МВД России обеспечили общественный порядок в новогоднюю ночь, праздники прошли без происшествий, сообщает пресс-служба ведомства. "Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь. К этой работе также привлекались сотрудники Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур", - говорится в сообщении. Уточняется, что в праздничных мероприятиях приняли участие свыше 1,6 миллиона человек. "В результате принятых мер нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не допущено. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230101/pozhar-1842725923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Новогодние гуляния в России прошли без происшествий
Сотрудники МВД обеспечили общественный порядок в России в новогоднюю ночь