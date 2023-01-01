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В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека - РИА Новости, 01.01.2023
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В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека
В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека - РИА Новости, 01.01.2023
В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека
Два человека погибли, около 700 пожаров произошло в Польше из-за новогодних фейерверков, сообщил журналистам официальный представитель Государственной пожарной... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:16
2023-01-01T15:54
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ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Два человека погибли, около 700 пожаров произошло в Польше из-за новогодних фейерверков, сообщил журналистам официальный представитель Государственной пожарной службы республики Кароль Кежковский. "В новогоднюю ночь зафиксировано около 700 пожаров, вызванных фейерверками. Чаще всего возникали возгорания мусорных будок, живых изгородей, а также автомобилей", — рассказал он. По словам Кежковского, в результате пожаров пострадали семь человек, двое погибли. Огнем были повреждены 12 машин. В общей сложности пожарных в новогоднюю ночь вызывали более 1200 раз, 149 вызовов оказались ложными.
https://ria.ru/20230101/davka-1842721238.html
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в мире, польша, новый год
Новый год — 2023, В мире, Польша, Новый год
14:16 01.01.2023 (обновлено: 15:54 01.01.2023)
 
В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека

В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека, произошло более 700 пожаров

© Depositphotos.com / Soumen05Наземные фейерверки
Наземные фейерверки - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© Depositphotos.com / Soumen05
Наземные фейерверки. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Два человека погибли, около 700 пожаров произошло в Польше из-за новогодних фейерверков, сообщил журналистам официальный представитель Государственной пожарной службы республики Кароль Кежковский.
"В новогоднюю ночь зафиксировано около 700 пожаров, вызванных фейерверками. Чаще всего возникали возгорания мусорных будок, живых изгородей, а также автомобилей", — рассказал он.
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По словам Кежковского, в результате пожаров пострадали семь человек, двое погибли. Огнем были повреждены 12 машин.
В общей сложности пожарных в новогоднюю ночь вызывали более 1200 раз, 149 вызовов оказались ложными.
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