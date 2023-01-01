https://ria.ru/20230101/polsha-1842727094.html

В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека

В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека - РИА Новости, 01.01.2023

В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека

Два человека погибли, около 700 пожаров произошло в Польше из-за новогодних фейерверков, сообщил журналистам официальный представитель Государственной пожарной... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:16

2023-01-01T14:16

2023-01-01T15:54

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ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Два человека погибли, около 700 пожаров произошло в Польше из-за новогодних фейерверков, сообщил журналистам официальный представитель Государственной пожарной службы республики Кароль Кежковский. "В новогоднюю ночь зафиксировано около 700 пожаров, вызванных фейерверками. Чаще всего возникали возгорания мусорных будок, живых изгородей, а также автомобилей", — рассказал он. По словам Кежковского, в результате пожаров пострадали семь человек, двое погибли. Огнем были повреждены 12 машин. В общей сложности пожарных в новогоднюю ночь вызывали более 1200 раз, 149 вызовов оказались ложными.

https://ria.ru/20230101/davka-1842721238.html

https://ria.ru/20230101/livan-1842724974.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, новый год