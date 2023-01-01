https://ria.ru/20230101/pointer-1842726806.html

Умерла певица Анита Поинтер из группы The Pointer Sisters

Умерла певица Анита Поинтер из группы The Pointer Sisters - РИА Новости, 01.01.2023

Умерла певица Анита Поинтер из группы The Pointer Sisters

Американская певица, одна из участниц группы The Pointer Sisters ("Сестры Поинтер") Анита Поинтер скончалась в возрасте 74 лет, сообщает издание Hollywood... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:15

2023-01-01T14:15

2023-01-01T14:15

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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Американская певица, одна из участниц группы The Pointer Sisters ("Сестры Поинтер") Анита Поинтер скончалась в возрасте 74 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на агента и семью певицы. Агент Поинтер Роджер Нил заявил изданию, что она "очень героически боролась с раком". По словам агента, певица скончалась в окружении семьи. "Несмотря на то что мы глубоко опечалены утратой Аниты, нас утешает осознание того, что теперь она вместе со своей дочерью Джадой и сестрами Джун и Бонни и обрела покой... Она была той, кто так долго держала нас всех вместе", - цитирует издание заявление сестры Поинтер Рут, братьев Аарона и Фрица и внучки Рокси Маккейн Поинтер. В июне 2020 года на 70-м году жизни умерла сестра Аниты Поинтер Бонни. Бонни Поинтер и ее сестра Джун создали дуэт The Pointer Sisters в 1969 году. Позже к группе присоединились еще две сестры: Анита и Рут. Благодаря песне Fairytale, занявшей в свое время высокие места в популярных рейтингах, группа получила "Грэмми" и стала первым женским коллективом, который выиграл эту премию. В 1977 году Бонни Поинтер начала сольную карьеру. Группа за все время своего существования трижды получала премию "Грэмми".

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша