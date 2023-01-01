https://ria.ru/20230101/pogoda-1842744429.html

Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января

Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января - РИА Новости, 01.01.2023

Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января

Сильный ветер, дождь и гололедица ожидаются в Москве в ночь на понедельник, москвичам стоит быть более внимательными в непогоду, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T16:56

2023-01-01T16:56

2023-01-01T16:56

москва

новый год

общество

погода

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сильный ветер, дождь и гололедица ожидаются в Москве в ночь на понедельник, москвичам стоит быть более внимательными в непогоду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842706571.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, новый год, общество, погода