Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230101/pogoda-1842744429.html
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января - РИА Новости, 01.01.2023
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января
Сильный ветер, дождь и гололедица ожидаются в Москве в ночь на понедельник, москвичам стоит быть более внимательными в непогоду, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T16:56
2023-01-01T16:56
москва
новый год
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840332010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_417ed563f68829062c6274c8e5c107fe.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сильный ветер, дождь и гололедица ожидаются в Москве в ночь на понедельник, москвичам стоит быть более внимательными в непогоду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842706571.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840332010_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_b00c31dc8185d2f647de3a6dd4857a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, новый год, общество, погода
Москва, Новый год, Общество, Погода
16:56 01.01.2023
 
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января

Москвичей предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололедице 2 января

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сильный ветер, дождь и гололедица ожидаются в Москве в ночь на понедельник, москвичам стоит быть более внимательными в непогоду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник и до 15.00 2 января в столице ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью – дождь и мокрый снег, переход температуры воздуха через 0 градусов по Цельсию, что будет способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Дед Мороз и Снегурочка фотографируются во время встречи Нового года в центре города Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 11:54Новый год — 2023
Празднование Нового года в России и мире
 
МоскваНовый годОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала