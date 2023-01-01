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Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января - РИА Новости, 01.01.2023
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января
Сильный ветер, дождь и гололедица ожидаются в Москве в ночь на понедельник, москвичам стоит быть более внимательными в непогоду, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T16:56
2023-01-01T16:56
2023-01-01T16:56
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сильный ветер, дождь и гололедица ожидаются в Москве в ночь на понедельник, москвичам стоит быть более внимательными в непогоду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, новый год, общество, погода
Москва, Новый год, Общество, Погода
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице 2 января
Москвичей предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололедице 2 января