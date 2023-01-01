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"Группа Вагнера" взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/plennye-1842706404.html
"Группа Вагнера" взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин
"Группа Вагнера" взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин - РИА Новости, 01.01.2023
"Группа Вагнера" взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин
"Группа Вагнера", участвующая в спецоперации на Украине, взяла в плен большое количество солдат противника, сообщил РИА Новости ее основатель Евгений Пригожин,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:32
2023-01-01T16:52
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
вооруженные силы украины
россия
чвк "вагнер"
украина
донбасс
владимир путин
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ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. "Группа Вагнера", участвующая в спецоперации на Украине, взяла в плен большое количество солдат противника, сообщил РИА Новости ее основатель Евгений Пригожин, посетивший бойцов в новогоднюю ночь. "Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей", — сказал он. По словам Пригожина, жестокого отношения к пленным у бойцов группы нет, тем более к находящимся в заключении. "К ним жестче всего относятся те ребята, которые их в плен берут, потому что они их берут на передовой, это их враг с оружием в руках. Тут же война вся идет на адреналине, на злости. А здесь (в заключении. — Прим. ред.) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют", — пояснил основатель "Группы Вагнера".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html
россия
украина
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Пригожин о тех, кто попадает в плен к группе "Вагнер"
Пригожин рассказал РИА Новости, что в плен к группе "Вагнер" попадает большое количество украинских военных.
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евгений пригожин, вооруженные силы украины, россия, чвк "вагнер", украина, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Россия, ЧВК "Вагнер", Украина, Донбасс, Владимир Путин
10:32 01.01.2023 (обновлено: 16:52 01.01.2023)
 
"Группа Вагнера" взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин

Основатель "Вагнера" Пригожин: группа взяла много пленных ВСУ во время спецоперации

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. "Группа Вагнера", участвующая в спецоперации на Украине, взяла в плен большое количество солдат противника, сообщил РИА Новости ее основатель Евгений Пригожин, посетивший бойцов в новогоднюю ночь.
"Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей", — сказал он.
По словам Пригожина, жестокого отношения к пленным у бойцов группы нет, тем более к находящимся в заключении.
"К ним жестче всего относятся те ребята, которые их в плен берут, потому что они их берут на передовой, это их враг с оружием в руках. Тут же война вся идет на адреналине, на злости. А здесь (в заключении. — Прим. ред.) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют", — пояснил основатель "Группы Вагнера".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинВооруженные силы УкраиныРоссияЧВК "Вагнер"УкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
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