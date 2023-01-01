https://ria.ru/20230101/plennye-1842706404.html

"Группа Вагнера" взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин

"Группа Вагнера" взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин - РИА Новости, 01.01.2023

"Группа Вагнера" взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин

"Группа Вагнера", участвующая в спецоперации на Украине, взяла в плен большое количество солдат противника, сообщил РИА Новости ее основатель Евгений Пригожин,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T10:32

2023-01-01T10:32

2023-01-01T16:52

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

вооруженные силы украины

россия

чвк "вагнер"

украина

донбасс

владимир путин

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ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. "Группа Вагнера", участвующая в спецоперации на Украине, взяла в плен большое количество солдат противника, сообщил РИА Новости ее основатель Евгений Пригожин, посетивший бойцов в новогоднюю ночь. "Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей", — сказал он. По словам Пригожина, жестокого отношения к пленным у бойцов группы нет, тем более к находящимся в заключении. "К ним жестче всего относятся те ребята, которые их в плен берут, потому что они их берут на передовой, это их враг с оружием в руках. Тут же война вся идет на адреналине, на злости. А здесь (в заключении. — Прим. ред.) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют", — пояснил основатель "Группы Вагнера".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html

россия

украина

донбасс

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пригожин о тех, кто попадает в плен к группе "Вагнер" Пригожин рассказал РИА Новости, что в плен к группе "Вагнер" попадает большое количество украинских военных. 2023-01-01T10:32 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений пригожин, вооруженные силы украины, россия, чвк "вагнер", украина, донбасс, владимир путин