https://ria.ru/20230101/peru-1842712741.html

Перу ждут месяцы нестабильности, считает эксперт

Перу ждут месяцы нестабильности, считает эксперт - РИА Новости, 01.01.2023

Перу ждут месяцы нестабильности, считает эксперт

Парламент Перу "возьмется" за нового президента Дину Болуарте, как только протесты в стране закончатся, ближайшие месяцы будут нестабильными, считает профессор... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T11:43

2023-01-01T11:43

2023-01-01T11:43

в мире

перу

педро кастильо

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Парламент Перу "возьмется" за нового президента Дину Болуарте, как только протесты в стране закончатся, ближайшие месяцы будут нестабильными, считает профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец. "Протесты в Перу достаточно сильные, привели к большому числу погибших, вынудили отчасти перенести выборы, планировавшиеся первоначально в 2026 году, на 2024 год. Другое дело, что у этих протестов нет единого координатора, нет политической силы, которая за ними стоит. В этом их слабость, и в этом надежда властей. Власти ждут, пока протесты выдохнутся. Они могут продолжаться и неделю, и месяцы, но если у них не появится единый координатор, то, скорее всего, они рано или поздно сойдут на нет", - сказал он в беседе с РИА Новости. "Протесты могут сходить на нет и месяц, и полтора, если, конечно, они не перейдут на качественно новый этап – если резко увеличится количество жертв, то это может в как-то момент переломить часть общественных настроений, и какие-то политические партии откажутся поддерживать кабинет. Но пока этого не произошло", - подчеркнул он. Пока новый президент чувствует себя относительно уверенно, так как элиты настроены на то, чтобы пока показать, кто в стране власть, отметил Хейфец. "Как долго это единство будет длиться? Думаю, до окончания протестов. Как только закончатся протесты, парламент обязательно за нее (президента - ред.) возьмется. Кто бы сейчас ни оказался президентом отношения между парламентом и президентом в Перу традиционно скверные. Ближайшие месяцы в Перу будут месяцами нестабильности", - резюмировал эксперт. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 28 человек.

https://ria.ru/20221220/ubezhische-1840091008.html

https://ria.ru/20221218/peru-1839516770.html

перу

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, перу, педро кастильо