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Перу ждут месяцы нестабильности, считает эксперт - РИА Новости, 01.01.2023
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Перу ждут месяцы нестабильности, считает эксперт
Перу ждут месяцы нестабильности, считает эксперт - РИА Новости, 01.01.2023
Перу ждут месяцы нестабильности, считает эксперт
Парламент Перу "возьмется" за нового президента Дину Болуарте, как только протесты в стране закончатся, ближайшие месяцы будут нестабильными, считает профессор... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:43
2023-01-01T11:43
в мире
перу
педро кастильо
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Парламент Перу "возьмется" за нового президента Дину Болуарте, как только протесты в стране закончатся, ближайшие месяцы будут нестабильными, считает профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец. "Протесты в Перу достаточно сильные, привели к большому числу погибших, вынудили отчасти перенести выборы, планировавшиеся первоначально в 2026 году, на 2024 год. Другое дело, что у этих протестов нет единого координатора, нет политической силы, которая за ними стоит. В этом их слабость, и в этом надежда властей. Власти ждут, пока протесты выдохнутся. Они могут продолжаться и неделю, и месяцы, но если у них не появится единый координатор, то, скорее всего, они рано или поздно сойдут на нет", - сказал он в беседе с РИА Новости. "Протесты могут сходить на нет и месяц, и полтора, если, конечно, они не перейдут на качественно новый этап – если резко увеличится количество жертв, то это может в как-то момент переломить часть общественных настроений, и какие-то политические партии откажутся поддерживать кабинет. Но пока этого не произошло", - подчеркнул он. Пока новый президент чувствует себя относительно уверенно, так как элиты настроены на то, чтобы пока показать, кто в стране власть, отметил Хейфец. "Как долго это единство будет длиться? Думаю, до окончания протестов. Как только закончатся протесты, парламент обязательно за нее (президента - ред.) возьмется. Кто бы сейчас ни оказался президентом отношения между парламентом и президентом в Перу традиционно скверные. Ближайшие месяцы в Перу будут месяцами нестабильности", - резюмировал эксперт. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 28 человек.
https://ria.ru/20221220/ubezhische-1840091008.html
https://ria.ru/20221218/peru-1839516770.html
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в мире, перу, педро кастильо
В мире, Перу, Педро Кастильо
11:43 01.01.2023
 
Перу ждут месяцы нестабильности, считает эксперт

Главред "Латинской Америка" Хейфец: ближайшие месяцы в Перу будут нестабильными

© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста на площади Сан-Мартин в Лиме
Акция протеста на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста на площади Сан-Мартин в Лиме. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Парламент Перу "возьмется" за нового президента Дину Болуарте, как только протесты в стране закончатся, ближайшие месяцы будут нестабильными, считает профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец.
"Протесты в Перу достаточно сильные, привели к большому числу погибших, вынудили отчасти перенести выборы, планировавшиеся первоначально в 2026 году, на 2024 год. Другое дело, что у этих протестов нет единого координатора, нет политической силы, которая за ними стоит. В этом их слабость, и в этом надежда властей. Власти ждут, пока протесты выдохнутся. Они могут продолжаться и неделю, и месяцы, но если у них не появится единый координатор, то, скорее всего, они рано или поздно сойдут на нет", - сказал он в беседе с РИА Новости.
"Протесты могут сходить на нет и месяц, и полтора, если, конечно, они не перейдут на качественно новый этап – если резко увеличится количество жертв, то это может в как-то момент переломить часть общественных настроений, и какие-то политические партии откажутся поддерживать кабинет. Но пока этого не произошло", - подчеркнул он.
Пока новый президент чувствует себя относительно уверенно, так как элиты настроены на то, чтобы пока показать, кто в стране власть, отметил Хейфец.
Экс-президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Мексика предоставила убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо
"Как долго это единство будет длиться? Думаю, до окончания протестов. Как только закончатся протесты, парламент обязательно за нее (президента - ред.) возьмется. Кто бы сейчас ни оказался президентом отношения между парламентом и президентом в Перу традиционно скверные. Ближайшие месяцы в Перу будут месяцами нестабильности", - резюмировал эксперт.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 28 человек.
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