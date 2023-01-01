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В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости - РИА Новости, 01.01.2023
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В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости
В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости - РИА Новости, 01.01.2023
В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости
Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с начала 2023 года вырастут на 4,8 процента, а их средний размер достигнет 21 864 рублей. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T07:36
2023-01-01T16:27
андрей пудов
владимир путин
россия
пенсии
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с начала 2023 года вырастут на 4,8 процента, а их средний размер достигнет 21 864 рублей.Власти выделили более 9,5 триллиона рублей на выплату пенсий в бюджете Социального фонда, среди которых на страховые пенсии направят около девяти триллионов рублей.Как заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, индексация с 1 июня 2023 года позволит опередить показатель инфляции на 2,6 процента.Летом 2022 года страховые пенсии по старости повышались на десять процентов из-за инфляции. Такое решение на заседании президиума Госсовета принял президент Владимир Путин.Также пенсии прошли индексацию в январе 2022 года на 8,6 процента. Общий рост за прошлый год составил 19,5 процента, что превысило показатель инфляции.Летнее решение о дополнительной индексации привело к увеличению выплат для 35 миллионов россиян, вышедших на пенсию. В среднем они выросли на 1760 рублей, а размер пенсии составил 19 360 рублей.
https://ria.ru/20221229/pensii-1842336823.html
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андрей пудов, владимир путин, россия, пенсии, общество
Андрей Пудов, Владимир Путин, Россия, Пенсии, Общество
07:36 01.01.2023 (обновлено: 16:27 01.01.2023)
 
В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости

Страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с начала 2023 года вырастут на 4,8 процента, а их средний размер достигнет 21 864 рублей.
Власти выделили более 9,5 триллиона рублей на выплату пенсий в бюджете Социального фонда, среди которых на страховые пенсии направят около девяти триллионов рублей.
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Как заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, индексация с 1 июня 2023 года позволит опередить показатель инфляции на 2,6 процента.
Летом 2022 года страховые пенсии по старости повышались на десять процентов из-за инфляции. Такое решение на заседании президиума Госсовета принял президент Владимир Путин.
Также пенсии прошли индексацию в январе 2022 года на 8,6 процента. Общий рост за прошлый год составил 19,5 процента, что превысило показатель инфляции.
Летнее решение о дополнительной индексации привело к увеличению выплат для 35 миллионов россиян, вышедших на пенсию. В среднем они выросли на 1760 рублей, а размер пенсии составил 19 360 рублей.
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Андрей ПудовВладимир ПутинРоссияПенсииОбщество
 
 
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