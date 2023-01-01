https://ria.ru/20230101/pensiya-1842689598.html

В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости

В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости - РИА Новости, 01.01.2023

В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с начала 2023 года вырастут на 4,8 процента, а их средний размер достигнет 21 864 рублей. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T07:36

2023-01-01T07:36

2023-01-01T16:27

андрей пудов

владимир путин

россия

пенсии

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с начала 2023 года вырастут на 4,8 процента, а их средний размер достигнет 21 864 рублей.Власти выделили более 9,5 триллиона рублей на выплату пенсий в бюджете Социального фонда, среди которых на страховые пенсии направят около девяти триллионов рублей.Как заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, индексация с 1 июня 2023 года позволит опередить показатель инфляции на 2,6 процента.Летом 2022 года страховые пенсии по старости повышались на десять процентов из-за инфляции. Такое решение на заседании президиума Госсовета принял президент Владимир Путин.Также пенсии прошли индексацию в январе 2022 года на 8,6 процента. Общий рост за прошлый год составил 19,5 процента, что превысило показатель инфляции.Летнее решение о дополнительной индексации привело к увеличению выплат для 35 миллионов россиян, вышедших на пенсию. В среднем они выросли на 1760 рублей, а размер пенсии составил 19 360 рублей.

https://ria.ru/20221229/pensii-1842336823.html

https://ria.ru/20221230/pensii-1842514605.html

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андрей пудов, владимир путин, россия, пенсии, общество