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Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза
Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза - РИА Новости, 01.01.2023
Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза
Пенсия Деда Мороза с учетом его рабочего стажа и прописки может составлять около десяти тысяч рублей, рассказал в беседе с агентством “Прайм“ доцент... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T02:15
2023-01-01T02:15
2023-01-01T02:15
новый год — 2023
общество
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дед мороз
ссср
андрей гиринский
снегурочка
вологодская область
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пенсия Деда Мороза с учетом его рабочего стажа и прописки может составлять около десяти тысяч рублей, рассказал в беседе с агентством “Прайм“ доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Он пояснил, что такая сумма получится, если принять за постоянное место жительства дедушки Вологодскую область. Еще один фактор — значительный стаж Деда Мороза, который отсчитывается с 1937 года, когда в СССР стали вновь официально праздновать Новый год.Гиринский также отметил, что Дед Мороз попадает в категорию работающих пенсионеров, поэтому ему не положена индексация выплат и доплата до прожиточного минимума.Единственная надбавка, на которую он может претендовать, — за внучку Снегурочку, если той еще не исполнилось 18 лет, добавил эксперт.
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Новый год — 2023, Общество, Россия, Дед Мороз, СССР, Андрей Гиринский, Снегурочка, Вологодская область, РУДН
Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза
Экономист Гиринский заявил, что пенсия Деда Мороза составляет чуть более 10 тысяч рублей