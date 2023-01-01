https://ria.ru/20230101/pensiya-1842575014.html

Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза

Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза - РИА Новости, 01.01.2023

Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза

Пенсия Деда Мороза с учетом его рабочего стажа и прописки может составлять около десяти тысяч рублей, рассказал в беседе с агентством “Прайм“ доцент... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T02:15

2023-01-01T02:15

2023-01-01T02:15

новый год — 2023

общество

россия

дед мороз

ссср

андрей гиринский

снегурочка

вологодская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148284/15/1482841544_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_f51ad63f4c173651cd761118fb900e2b.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пенсия Деда Мороза с учетом его рабочего стажа и прописки может составлять около десяти тысяч рублей, рассказал в беседе с агентством “Прайм“ доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Он пояснил, что такая сумма получится, если принять за постоянное место жительства дедушки Вологодскую область. Еще один фактор — значительный стаж Деда Мороза, который отсчитывается с 1937 года, когда в СССР стали вновь официально праздновать Новый год.Гиринский также отметил, что Дед Мороз попадает в категорию работающих пенсионеров, поэтому ему не положена индексация выплат и доплата до прожиточного минимума.Единственная надбавка, на которую он может претендовать, — за внучку Снегурочку, если той еще не исполнилось 18 лет, добавил эксперт.

https://ria.ru/20221227/pensiya-1841538980.html

россия

ссср

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дед мороз, ссср, андрей гиринский, снегурочка, вологодская область, рудн