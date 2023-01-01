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Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза - РИА Новости, 01.01.2023
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Новый год — 2023
https://ria.ru/20230101/pensiya-1842575014.html
Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза
Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза - РИА Новости, 01.01.2023
Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза
Пенсия Деда Мороза с учетом его рабочего стажа и прописки может составлять около десяти тысяч рублей, рассказал в беседе с агентством “Прайм“ доцент... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T02:15
2023-01-01T02:15
новый год — 2023
общество
россия
дед мороз
ссср
андрей гиринский
снегурочка
вологодская область
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пенсия Деда Мороза с учетом его рабочего стажа и прописки может составлять около десяти тысяч рублей, рассказал в беседе с агентством “Прайм“ доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Он пояснил, что такая сумма получится, если принять за постоянное место жительства дедушки Вологодскую область. Еще один фактор — значительный стаж Деда Мороза, который отсчитывается с 1937 года, когда в СССР стали вновь официально праздновать Новый год.Гиринский также отметил, что Дед Мороз попадает в категорию работающих пенсионеров, поэтому ему не положена индексация выплат и доплата до прожиточного минимума.Единственная надбавка, на которую он может претендовать, — за внучку Снегурочку, если той еще не исполнилось 18 лет, добавил эксперт.
https://ria.ru/20221227/pensiya-1841538980.html
россия
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общество, россия, дед мороз, ссср, андрей гиринский, снегурочка, вологодская область, рудн
Новый год — 2023, Общество, Россия, Дед Мороз, СССР, Андрей Гиринский, Снегурочка, Вологодская область, РУДН
02:15 01.01.2023
 
Экономист назвал размер пенсии Деда Мороза

Экономист Гиринский заявил, что пенсия Деда Мороза составляет чуть более 10 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дед Мороз. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пенсия Деда Мороза с учетом его рабочего стажа и прописки может составлять около десяти тысяч рублей, рассказал в беседе с агентством “Прайм“ доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Он пояснил, что такая сумма получится, если принять за постоянное место жительства дедушки Вологодскую область. Еще один фактор — значительный стаж Деда Мороза, который отсчитывается с 1937 года, когда в СССР стали вновь официально праздновать Новый год.
“Однако даже с учетом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более 10 тысяч рублей“, — заявил экономист.
Гиринский также отметил, что Дед Мороз попадает в категорию работающих пенсионеров, поэтому ему не положена индексация выплат и доплата до прожиточного минимума.
Единственная надбавка, на которую он может претендовать, — за внучку Снегурочку, если той еще не исполнилось 18 лет, добавил эксперт.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 01:16
Россиянам раскрыли идеальный момент для того, чтобы начать копить на пенсию
 
Новый год — 2023ОбществоРоссияДед МорозСССРАндрей ГиринскийСнегурочкаВологодская областьРУДН
 
 
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