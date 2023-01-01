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Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев - РИА Новости, 01.01.2023
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Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев
Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев - РИА Новости, 01.01.2023
Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев
Южная Осетия вместе с другими народами России продолжает отстаивать национальные интересы общей для всех Родины – Российской Федерации, заявил в новогоднем... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T02:33
2023-01-01T02:33
алан гаглоев
южная осетия
россия
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ЦХИНВАЛ, 1 янв - РИА Новости. Южная Осетия вместе с другими народами России продолжает отстаивать национальные интересы общей для всех Родины – Российской Федерации, заявил в новогоднем обращении к нации президент республики Алан Гаглоев. Он отметил, что уходящий год был сложным для каждого жителя Южной Осетии, сопряженным с большими переживаниями и потерями. "Мы вместе с другими народами России продолжаем отстаивать национальные интересы нашей общей Родины – Российской Федерации. Наши граждане принимают активное участие в специальной военной операции. Воины Осетии героически борются за существование Южной Осетии. К сожалению, мы понесли потери", - сказал он. По мнению Гаглоева, в это непростое время государство должно приложить все усилия, чтобы Южная Осетия как республика и страна продолжала свое развитие, чтобы качество жизни граждан менялось к лучшему. "Дорогие соотечественники! Несмотря на все трудности, мы твердо и последовательно отстаиваем наши национальные интересы, защищаем безопасность нашей республики и наших граждан", - подчеркнул президент. Глава республики также пообещал, что власти и дальше будут работать над реализацией главных стратегических целей: повышением политической устойчивости и социально-экономическим развитием республики. "С праздником вас, с Новым, 2023 годом", - сказал Гаглоев.
https://ria.ru/20230101/pashinyan-1842679943.html
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алан гаглоев, южная осетия, россия
Алан Гаглоев, Южная Осетия, Россия
02:33 01.01.2023
 
Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев

Гаглоев: Южная Осетия вместе с другими народами продолжает отстаивать интересы России

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в медиабанкПрезидента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
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Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 1 янв - РИА Новости. Южная Осетия вместе с другими народами России продолжает отстаивать национальные интересы общей для всех Родины – Российской Федерации, заявил в новогоднем обращении к нации президент республики Алан Гаглоев.
Он отметил, что уходящий год был сложным для каждого жителя Южной Осетии, сопряженным с большими переживаниями и потерями.
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"Мы вместе с другими народами России продолжаем отстаивать национальные интересы нашей общей Родины – Российской Федерации. Наши граждане принимают активное участие в специальной военной операции. Воины Осетии героически борются за существование Южной Осетии. К сожалению, мы понесли потери", - сказал он.
По мнению Гаглоева, в это непростое время государство должно приложить все усилия, чтобы Южная Осетия как республика и страна продолжала свое развитие, чтобы качество жизни граждан менялось к лучшему. "Дорогие соотечественники! Несмотря на все трудности, мы твердо и последовательно отстаиваем наши национальные интересы, защищаем безопасность нашей республики и наших граждан", - подчеркнул президент.
Глава республики также пообещал, что власти и дальше будут работать над реализацией главных стратегических целей: повышением политической устойчивости и социально-экономическим развитием республики.
"С праздником вас, с Новым, 2023 годом", - сказал Гаглоев.
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Алан ГаглоевЮжная ОсетияРоссия
 
 
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