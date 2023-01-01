https://ria.ru/20230101/osetiya-1842682256.html

Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев

Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев - РИА Новости, 01.01.2023

Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев

Южная Осетия вместе с другими народами России продолжает отстаивать национальные интересы общей для всех Родины – Российской Федерации, заявил в новогоднем... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T02:33

2023-01-01T02:33

2023-01-01T02:33

алан гаглоев

южная осетия

россия

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ЦХИНВАЛ, 1 янв - РИА Новости. Южная Осетия вместе с другими народами России продолжает отстаивать национальные интересы общей для всех Родины – Российской Федерации, заявил в новогоднем обращении к нации президент республики Алан Гаглоев. Он отметил, что уходящий год был сложным для каждого жителя Южной Осетии, сопряженным с большими переживаниями и потерями. "Мы вместе с другими народами России продолжаем отстаивать национальные интересы нашей общей Родины – Российской Федерации. Наши граждане принимают активное участие в специальной военной операции. Воины Осетии героически борются за существование Южной Осетии. К сожалению, мы понесли потери", - сказал он. По мнению Гаглоева, в это непростое время государство должно приложить все усилия, чтобы Южная Осетия как республика и страна продолжала свое развитие, чтобы качество жизни граждан менялось к лучшему. "Дорогие соотечественники! Несмотря на все трудности, мы твердо и последовательно отстаиваем наши национальные интересы, защищаем безопасность нашей республики и наших граждан", - подчеркнул президент. Глава республики также пообещал, что власти и дальше будут работать над реализацией главных стратегических целей: повышением политической устойчивости и социально-экономическим развитием республики. "С праздником вас, с Новым, 2023 годом", - сказал Гаглоев.

https://ria.ru/20230101/pashinyan-1842679943.html

https://ria.ru/20230101/lnr-1842680113.html

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алан гаглоев, южная осетия, россия