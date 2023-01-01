https://ria.ru/20230101/opasnost-1842714321.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.01.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:00
2023-01-01T12:00
2023-01-01T12:00
санкт-петербург
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт‑Петербурга усилится ветер, порывами до 17 метров в секунду. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Период предупреждения действует с 13 часов 1 января до 07 часов 2 января", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
https://ria.ru/20230101/pogoda-1842713553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, погода
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра