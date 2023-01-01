https://ria.ru/20230101/opasnost-1842714321.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.01.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:00

2023-01-01T12:00

2023-01-01T12:00

санкт-петербург

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт‑Петербурга усилится ветер, порывами до 17 метров в секунду. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Период предупреждения действует с 13 часов 1 января до 07 часов 2 января", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.

https://ria.ru/20230101/pogoda-1842713553.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, погода