Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230101/opasnost-1842714321.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.01.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:00
2023-01-01T12:00
санкт-петербург
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836655516_0:148:3037:1856_1920x0_80_0_0_dff0c54cf8081a7f21d82677205816ae.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт‑Петербурга усилится ветер, порывами до 17 метров в секунду. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Период предупреждения действует с 13 часов 1 января до 07 часов 2 января", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
https://ria.ru/20230101/pogoda-1842713553.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836655516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7b9b84b087bc91b41e8513ae4a4bd44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, погода
Санкт-Петербург, Погода
12:00 01.01.2023
 
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация у здания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Новогодняя иллюминация у здания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Новогодняя иллюминация у здания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт‑Петербурга усилится ветер, порывами до 17 метров в секунду. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Период предупреждения действует с 13 часов 1 января до 07 часов 2 января", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
Новогодние гуляния на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. 1 января 2022 - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Дополняется
Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений
 
Санкт-ПетербургПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала