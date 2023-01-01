https://ria.ru/20230101/oon-1842777121.html

На территорию штаб-квартиры ООН попыталась въехать женщина

На территорию штаб-квартиры ООН попыталась въехать женщина - РИА Новости, 02.01.2023

На территорию штаб-квартиры ООН попыталась въехать женщина

Женщина, имя которой не сообщается, пыталась в воскресенье утром проехать на своей машине на территорию штаб-квартиры ООН, ей не дали этого сделать, сообщили... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-01T23:59

2023-01-01T23:59

2023-01-02T02:15

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ООН, 1 янв – РИА Новости. Женщина, имя которой не сообщается, пыталась в воскресенье утром проехать на своей машине на территорию штаб-квартиры ООН, ей не дали этого сделать, сообщили РИА Новости в офисе официального представителя генсека организации.Ранее в соцсетях появились сообщения, что женщина якобы пыталась протаранить ворота штаб-квартиры. На видео видно, как черный автомобиль стоит вплотную к воротам, а полицейские общаются с водителем через закрытое окно.Между тем, в полиции Нью-Йорка РИА Новости сообщили, что "информация о попытке протаранить ворота в штаб-квартиру не соответствует действительности". "Никто не пытался таранить ворота или что-либо еще в ООН. Тем не менее, напротив ООН за рулем автомобиля оказалась 50-летняя женщина. Поступил вызов 911 для оказания медицинской помощи этому лицу. Ее доставили в близлежащую больницу без каких-либо инцидентов", - сказала собеседница агентства.В полицейском управлении отрицательно ответили на вопрос о том, не было ли непреднамеренного столкновения автомобиля с оградой ООН.Осведомленный источник в разговоре с РИА Новости предположил, что у водителя были проблемы с психикой.Корреспондент РИА Новости не обнаружил на месте происшествия каких-либо следов инцидента или повреждений на воротах.

https://ria.ru/20230101/kislitsa-1842762682.html

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в мире, нью-йорк (город), оон, происшествия