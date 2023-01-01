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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 01.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/obstrely-1842722272.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив по ним 20 снарядов за 15 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:08
2023-01-01T13:08
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив по ним 20 снарядов за 15 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 12.45 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230101/plennye-1842706404.html
донецк
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донецк, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
13:08 01.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска выпустили 20 снарядов за 15 минут по Донецку, Макеевке и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив по ним 20 снарядов за 15 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 12.45 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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