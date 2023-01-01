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Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/obstrely-1842712161.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, ударив также по поселку Гольмовский под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:40
2023-01-01T11:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, ударив также по поселку Гольмовский под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.51 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 10.50 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 10.59 - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 11.13 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842704377.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецк, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика
11:40 01.01.2023
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, а также поселок Гольмовский

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, ударив также по поселку Гольмовский под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.51 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 10.50 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 10.59 - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 11.13 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 10:10Специальная военная операция на Украине
В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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