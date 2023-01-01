https://ria.ru/20230101/obstrely-1842712161.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.01.2023

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, ударив также по поселку Гольмовский под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T11:40

2023-01-01T11:40

2023-01-01T11:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, ударив также по поселку Гольмовский под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.51 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 10.50 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 10.59 - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 11.13 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842704377.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, макеевка, донецкая народная республика