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Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска за три минуты обстреляли два района Донецка и Ясиноватую, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:14
2023-01-01T11:14
2023-01-01T11:14
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли два района Донецка и Ясиноватую, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 10.48 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в телеграм-канале ведомства. Ранее представительство сообщило, что в 10.25 в воскресенье украинские войска выпустили еще 9 снарядов по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой