https://ria.ru/20230101/obstrel-1842748950.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Майорск

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Майорск - РИА Новости, 01.01.2023

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Майорск

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Майорск, применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T17:53

2023-01-01T17:53

2023-01-01T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Майорск, применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.50 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 16.55 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Майорск: выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров... 16.56 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842714451.html

https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842736836.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк