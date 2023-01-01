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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/obstrel-1842723620.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за семь минут, сообщило представительство Донецкой народной РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:21
2023-01-01T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за семь минут, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В телеграм-канале ведомства отмечается, что в 12.50 и 12.55 (совпадает с мск) были обстреляны Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка десятью снарядами калибром 155 миллиметров, в 12.57 украинские военные выпустили по Ясиноватой так же четыре снаряда указанного калибра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842718320.html
донецк
ясиноватая
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в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
13:21 01.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за семь минут, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В телеграм-канале ведомства отмечается, что в 12.50 и 12.55 (совпадает с мск) были обстреляны Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка десятью снарядами калибром 155 миллиметров, в 12.57 украинские военные выпустили по Ясиноватой так же четыре снаряда указанного калибра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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