https://ria.ru/20230101/obstrel-1842687412.html

При украинском обстреле больницы в Первомайске в ЛНР погибли шесть человек

При украинском обстреле больницы в Первомайске в ЛНР погибли шесть человек - РИА Новости, 01.01.2023

При украинском обстреле больницы в Первомайске в ЛНР погибли шесть человек

При обстреле украинскими силовиками больницы в Первомайске в ЛНР вечером 31 декабря погибли шесть человек, среди которых — пациенты и медперсонал, заявила РИА... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T06:04

2023-01-01T06:04

2023-01-01T13:43

специальная военная операция на украине

первомайск

луганская народная республика

происшествия

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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 1 янв — РИА Новости. При обстреле украинскими силовиками больницы в Первомайске в ЛНР вечером 31 декабря погибли шесть человек, среди которых — пациенты и медперсонал, заявила РИА Новости заместитель главврача больницы Татьяна Ковалева.Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что при обстреле из РСЗО HIMARS накануне вечером получили ранения два медицинских сотрудника, а при повторной атаке повреждения получили автомобили прибывших на место происшествия врачей, а также самого Колягина."Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов, так что это число еще может увеличиться. <...> Всего залпов было три, с интервалом в 30-40 минут. Первый — около 17:00 и третий — около 19:00. Подлость была в том, что украинцы явно рассчитывали, что в это время мы уже будем эвакуировать раненых и разбирать завалы, то есть число жертв увеличится. Причем били очень точными, как мы знаем, ракетами", — рассказала Ковалева.Как убедился корреспондент РИА Новости, один из ударов пришелся в крышу трехэтажного здания больницы. Сейчас ведущая на третий этаж лестница буквально залита кровью.В это время в одном из кабинетов на третьем этаже как раз шла операция, здесь из-за атаки ВСУ произошло обрушение, погибли минимум два сотрудника больницы. В завалах кабинета до сих пор видны тела погибших. По счастливой случайности сам пациент повторных ранений не получил. Его буквально достали из-за упавшей плиты и эвакуировали. Остальных пациентов больницы также срочно перевезли в другие медучреждения города и в соседние города.Она особо отметила, что среди пациентов больницы были пятеро детей с мамами, в том числе новорожденный. Из них никто не пострадал.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230101/obstrel-1842685964.html

https://ria.ru/20230101/obstrel-1842686266.html

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первомайск, луганская народная республика, происшествия