https://ria.ru/20230101/obstrel-1842686266.html

В Донецке сообщили о последствиях украинского обстрела в новогоднюю ночь

В Донецке сообщили о последствиях украинского обстрела в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2023

В Донецке сообщили о последствиях украинского обстрела в новогоднюю ночь

После ракетной атаки ВСУ на центр Донецка повреждены жилые дома, проезжая часть и магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T05:39

2023-01-01T05:39

2023-01-01T11:12

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

россия

украина

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ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. После ракетной атаки ВСУ на центр Донецка повреждены жилые дома, проезжая часть и магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее в ДНР сообщали об обстрелах Донецка, Макеевки и Горловки, начавшихся в новогоднюю ночь: в первый час 1 января Украина выпустила более двух десятков ракет. Позднее в СЦКК сообщили, что ВСУ применили более 30 снарядов РСЗО при атаке на Киевский и Ворошиловский районы Донецка, корреспондент агентства при этом сообщал, что в центре города прозвучали несколько десятков взрывов.Как передает корреспондент РИА Новости, одно из мест падения украинских ракет — бульвар Пушкина в Ворошиловском районе, на проезжай части — воронка от взрыва, недалеко от него — части ракеты, жилой дом, который расположен всего в нескольких метрах от места взрыва, сильно посекло осколками, выбило стекло и фанерные щиты там, где их установили после прошлых обстрелов. На первом этаже пострадали витрины магазинов, машин скорой помощи при этом не видно. На соседней улице — улице Артема, тоже находится в Ворошиловском районе, — также повреждены витрины на первых этажах, выбиты стекла, есть и повреждения выше — некоторые стекла в окнах на верхних этажах жилого дома выбиты, пострадало и само здание: в стене видны пробоины. Спасатели с фонарями обследуют верхние этажи жилых домов. По предварительным данным, перебит трубопровод. При этом на обломках ракет, найденных на проезжей части после обстрела, — маркировка на латинице. Очевидцы с улицы Артема рассказали РИА Новости, что услышали пять-семь взрывов. "После первого мы сразу среагировали, побежали в туалет и в туалете на третьем (взрыве. — Прим. ред.) поняли, что попало в дом, начало осыпаться", — рассказала местная жительница. По ее словам, в ее доме, предварительно, никто не пострадал.Повреждения получил и жилой дом на улице Горького в том же районе: разрушены балконы на одном из этажей, выбиты стекла.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230101/obstrel-1842685964.html

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Последствия ночного обстрела Донецка Последствия ночного обстрела центра Донецка - повреждены жилые дома, проезжая часть, магазины. На обломках ракет, найденных на проезжей части после обстрела Ворошиловского районе Донецка, - маркировка на латинице. Спасатели с фонарями обследуют верхние этажи жилых домов, по предварительным данным, перебит трубопровод. 2023-01-01T05:39 true PT1M39S

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донецк, происшествия, россия, украина