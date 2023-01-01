https://ria.ru/20230101/obstrel-1842685842.html
Украинские боевики нанесли удар по Чмыровке в ЛНР
Украинские боевики нанесли удар по Чмыровке в ЛНР - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские боевики нанесли удар по Чмыровке в ЛНР
Украинские войска выпустили две ракеты HIMARS по населенному пункту Чмыровка в Старобельском районе Луганской Народной Республики, сообщает представительство... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T05:23
2023-01-01T05:23
2023-01-01T05:23
специальная военная операция на украине
илья ильф
евгений петров (писатель)
остап бендер
луганская народная республика
старобельск
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты HIMARS по населенному пункту Чмыровка в Старобельском районе Луганской Народной Республики, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Литературоведы, историки и краеведы отмечают влияние города Старобельска в бывшей Луганской области на творчество советских писателей-сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Старобельск считается прообразом вымышленного города Старгорода, упоминаемого в романе "Двенадцать стульев", а также местом, где начиналось действие романа. Пригород Старобельска, который сейчас называется Чмыровка, считается прообразом упомянутой в романе Чмаровки, "со стороны которой" в Старгород вошел Остап Бендер.
https://ria.ru/20221231/prigozhin-1842677022.html
луганская народная республика
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илья ильф, евгений петров (писатель), остап бендер, луганская народная республика, старобельск, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Илья Ильф, Евгений Петров (писатель), Остап Бендер, Луганская Народная Республика, Старобельск, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские боевики нанесли удар по Чмыровке в ЛНР
Украинские войска выпустили две ракеты HIMARS по Чмыровке в ЛНР