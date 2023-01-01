https://ria.ru/20230101/obstrel-1842685842.html

Украинские боевики нанесли удар по Чмыровке в ЛНР

Украинские боевики нанесли удар по Чмыровке в ЛНР - РИА Новости, 01.01.2023

Украинские боевики нанесли удар по Чмыровке в ЛНР

Украинские войска выпустили две ракеты HIMARS по населенному пункту Чмыровка в Старобельском районе Луганской Народной Республики, сообщает представительство... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T05:23

2023-01-01T05:23

2023-01-01T05:23

специальная военная операция на украине

илья ильф

евгений петров (писатель)

остап бендер

луганская народная республика

старобельск

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841195539_0:48:2730:1584_1920x0_80_0_0_b7af53736c8dbf2c5347f57e75e45441.jpg

ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты HIMARS по населенному пункту Чмыровка в Старобельском районе Луганской Народной Республики, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Литературоведы, историки и краеведы отмечают влияние города Старобельска в бывшей Луганской области на творчество советских писателей-сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Старобельск считается прообразом вымышленного города Старгорода, упоминаемого в романе "Двенадцать стульев", а также местом, где начиналось действие романа. Пригород Старобельска, который сейчас называется Чмыровка, считается прообразом упомянутой в романе Чмаровки, "со стороны которой" в Старгород вошел Остап Бендер.

https://ria.ru/20221231/prigozhin-1842677022.html

луганская народная республика

старобельск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илья ильф, евгений петров (писатель), остап бендер, луганская народная республика, старобельск, украина, сцкк, происшествия